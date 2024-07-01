Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'a transfer olan Batshuayi'den ilk sözler! 'En başarılı kulübün renklerini giymekten mutluyum'

Galatasaray'a transfer olan Batshuayi'den ilk sözler! 'En başarılı kulübün renklerini giymekten mutluyum'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;a transfer olan Batshuayi&#039;den ilk sözler! &#039;En başarılı kulübün renklerini giymekten mutluyum&#039;
Galatasaray, Michy Batshuayi, Transfer, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'a transfer olan Michy Batshuayi, sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yaptı. Belçikalı oyuncu "Kalbimde önemli bir yere sahip bu şehirde kalmaktan, en başarılı kulübün renklerini giymekten mutluyum. Ve bu başarı geleneğinin sürmesi için her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, geçen sezon Fenerbahçe'de forma giyen Belçikalı forvet Michy Batshuayi ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Batshuayi ilk açıklamalarını sosyal medya hesabından yaptı. Belçikalı oyuncu şu ifadeleri kullandı:

BATSHUAYI'NİN AÇIKLAMASI

"Sevgili taraftarlar,

Yaklaşık 3 yıl önce; büyüleyici İstanbul'un heyecan verici semalarına doğru uçmaya karar verdim.

Bazıları buraya kariyerimin alacakaranlığında geldiğimi düşünmüş olabilir. Bana güvenen kulüpler ve taraftarların desteği sayesinde golcü pelerinimi yeniden giydim, rekabetçi bir ligde yeniden gelişmek için ihtiyacım olan tutkuyu ve ışığı buldum.

Ocak ayında geleceğim hakkında karar verme hakkına sahip olunca, bir haber bekledim. Niyetten şüphem olmasa da, eylemin sesi, söylemden çok çıkar.

Bu durumdan ötürü, yeni bir meydan okumaya yol alma zamanı geldi. Kararım; Galatasaray camiasına katılmak ve Süper Lig ile İstanbul şehirlerine bağlılığıma devam etme yönünde oldu.

Kararımın ve imzamın getirdiği ağırlığın farkındayım. Dik duruyorum ve gururluyum. Kim olduğumu ve nereden geldiğimi unutmuyorum. Ama nereye gideceğimi de çok iyi biliyorum.

Kalbimde önemli bir yere sahip bu şehirde kalmaktan, en başarılı kulübün renklerini giymekten mutluyum. Ve bu başarı geleneğinin sürmesi için her şeyi yapacağım.

Batsman Rams Park'ta, yakında tüm ekranlarda!"

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İspanya-Uruguay seferini yapan yolcu uçağı acil iniş yaptı, 30 kişi yaralandı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bundesliga ekibi Şampiyonlar Ligi'ne Semih Kılıçsoy ile gitmek istiyor! Yıldız futbolcu Stuttgart'ın radarında - SporBundesliga ekibi Şampiyonlar Ligi'ne Semih Kılıçsoy ile gitmek istiyor! Yıldız futbolcu Stuttgart'ın radarındaMontella, Avusturya maçı öncesi iddialı konuştu! 'Ralf Rangnick de bunu biliyor' - SporMontella, Avusturya maçı öncesi iddialıFenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü renklerine bağladı! Bonservis bedeli açıklandı - SporFenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün maliyetini açıkladıFransa çeyrek finalde! Belçika son dakikalarda yıkıldı - SporFransa çeyrek finalde!Can Uzun'dan Almanya'da bonservis rekoru! Yeni takımı belli oldu - SporCan Uzun'dan Almanya'da bonservis rekoru! Yeni takımı belli olduChelsea, Barcelona'nın genç yeteneği Marc Guiu'yu renklerine bağladı - SporChelsea, Barcelona'nın genç yeteneği Marc Guiu'yu renklerine bağladı
Sonraki Haber Yükleniyor...