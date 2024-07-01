Galatasaray'a transfer olan Batshuayi'den ilk sözler! 'En başarılı kulübün renklerini giymekten mutluyum'

Galatasaray'a transfer olan Michy Batshuayi, sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yaptı. Belçikalı oyuncu "Kalbimde önemli bir yere sahip bu şehirde kalmaktan, en başarılı kulübün renklerini giymekten mutluyum. Ve bu başarı geleneğinin sürmesi için her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, geçen sezon Fenerbahçe'de forma giyen Belçikalı forvet Michy Batshuayi ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Batshuayi ilk açıklamalarını sosyal medya hesabından yaptı. Belçikalı oyuncu şu ifadeleri kullandı:

BATSHUAYI'NİN AÇIKLAMASI

"Sevgili taraftarlar,

Yaklaşık 3 yıl önce; büyüleyici İstanbul'un heyecan verici semalarına doğru uçmaya karar verdim.

Bazıları buraya kariyerimin alacakaranlığında geldiğimi düşünmüş olabilir. Bana güvenen kulüpler ve taraftarların desteği sayesinde golcü pelerinimi yeniden giydim, rekabetçi bir ligde yeniden gelişmek için ihtiyacım olan tutkuyu ve ışığı buldum.

Ocak ayında geleceğim hakkında karar verme hakkına sahip olunca, bir haber bekledim. Niyetten şüphem olmasa da, eylemin sesi, söylemden çok çıkar.

Bu durumdan ötürü, yeni bir meydan okumaya yol alma zamanı geldi. Kararım; Galatasaray camiasına katılmak ve Süper Lig ile İstanbul şehirlerine bağlılığıma devam etme yönünde oldu.

Kararımın ve imzamın getirdiği ağırlığın farkındayım. Dik duruyorum ve gururluyum. Kim olduğumu ve nereden geldiğimi unutmuyorum. Ama nereye gideceğimi de çok iyi biliyorum.

Kalbimde önemli bir yere sahip bu şehirde kalmaktan, en başarılı kulübün renklerini giymekten mutluyum. Ve bu başarı geleneğinin sürmesi için her şeyi yapacağım.

Batsman Rams Park'ta, yakında tüm ekranlarda!"