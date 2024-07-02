Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'ın Batshuayi tanıtımındaki detay kızdırdı! Fenerbahçe ve Beşiktaş'a olay gönderme

Galatasaray'ın Batshuayi tanıtımındaki detay kızdırdı! Fenerbahçe ve Beşiktaş'a olay gönderme

Düzenleyen:
- Güncelleme:

Spor Haberleri

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Galatasaray'a imza atan Michy Batshuayi'nin tanıtım videosundaki detaylar sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray, yeni golcüsü Michy Batshuayi için kulübün sosyal medya hesabından özel bir video paylaştı.

Videoda "Batsman" lakabıyla bilinen Batshuayi'nin videoda süper kahraman Batman'in maskesi ile Galatasaray logolu bir pelerin giydiği ve Türkçe olarak "Türkiye'nin en büyüğündeyim" dediği görüldü.

Ayrıca asansördeki 16 sayısı Beşiktaş'ın, 19 sayısı ise Fenerbahçe'nin Süper Lig şampiyonluklarına gönderme yapılması dikkat çekti.

GALATASARAY BATSHUAYI'YE NE KADAR ÖDEYECEK?

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama, "Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2024-2025 sezonu için 1.500.000 euro, 2025-2026 sezonu için 1.000.000 euro, 2026-2027 sezonu için 500.000 euro tutarında imza ücreti ödenecek olup her bir Futbol sezonu için net 3.000.000 euro sezonluk ücret ödenecektir"

BATSHUAYI İÇİN YAPILAN TRANSFER TANITIMI

Düzenleyen:  - Spor
MİT ve Jandarma'dan ortak operasyon! İsveçli Zozan Baransson Nusaybin'de yakalandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Attila Szalai Süper Lig'e dönüyor! Bu defa Fenerbahçe'ye rakip olacak - SporAttila Szalai Süper Lig'e dönüyor! Bu defa Fenerbahçe'ye rakip olacakŞampiyonlar Ligi maçlarını doğru tahmin ettirmişti! Türkiye-Avusturalya maçı soruldu... - SporMaçları doğru bilen köpeğe Türkiye-Avusturya maçı soruldu!Galatasaray'da Emin Bayram krizi! İbrahim Hatipoğlu, tüm gerçekleri açıkladı - SporGalatasaray'da Emin Bayram krizi! İbrahim Hatipoğlu, tüm gerçekleri açıkladıAvrupa devlerinin gözü Türkiye - Avusturya maçında olacak! Türk yıldız için 30 milyon euro - SporDünya devleri Türkiye - Avusturya maçını bekliyorDünyaca ünlü boksör Mike Tyson'dan Avusturya maçı öncesi Türkiye'ye destek - SporMike Tyson'dan Avusturya maçı öncesi Türkiye'ye destekMourinho'dan Galatasaray ve Beşiktaş'a olay gönderme: Umarım maaşları ödeyebilirler - SporMourinho'dan Galatasaray ve Beşiktaş'a olay gönderme
Sonraki Haber Yükleniyor...