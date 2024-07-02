Galatasaray'ın Batshuayi tanıtımındaki detay kızdırdı! Fenerbahçe ve Beşiktaş'a olay gönderme

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Galatasaray'a imza atan Michy Batshuayi'nin tanıtım videosundaki detaylar sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray, yeni golcüsü Michy Batshuayi için kulübün sosyal medya hesabından özel bir video paylaştı.



Videoda "Batsman" lakabıyla bilinen Batshuayi'nin videoda süper kahraman Batman'in maskesi ile Galatasaray logolu bir pelerin giydiği ve Türkçe olarak "Türkiye'nin en büyüğündeyim" dediği görüldü.

Ayrıca asansördeki 16 sayısı Beşiktaş'ın, 19 sayısı ise Fenerbahçe'nin Süper Lig şampiyonluklarına gönderme yapılması dikkat çekti.

GALATASARAY BATSHUAYI'YE NE KADAR ÖDEYECEK?

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama, "Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2024-2025 sezonu için 1.500.000 euro, 2025-2026 sezonu için 1.000.000 euro, 2026-2027 sezonu için 500.000 euro tutarında imza ücreti ödenecek olup her bir Futbol sezonu için net 3.000.000 euro sezonluk ücret ödenecektir"

BATSHUAYI İÇİN YAPILAN TRANSFER TANITIMI