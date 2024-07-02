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Haberler > Spor > Ali Koç'tan beklenmedik Galatasaray hamlesi!

Ali Koç'tan beklenmedik Galatasaray hamlesi!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ali Koç&#039;tan beklenmedik Galatasaray hamlesi!
Fenerbahçe, Avusturya, Galatasaray, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yaz hazırlıklarını sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe, Avustura kampı için yola çıkmaya hazırlanırken Ali Koç'tan beklenmedik bir hamle geldi. Koç, konaklama için Bad Waltersdorf ile anlaştı.

Avusturya kampı için hazırlıklarını tam gaz devam eden Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde Topuk Yaylası'ndaki birinci etap kampını sonlandırdı. Sarı-lacivertliler yurt dışı kampı için Avusturya'ya hareket edecek.

ALİ KOÇ'TAN BEKLENMEDİK HAMLE

Graz kentinde konaklayacak olan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın gelen şampiyonluklar nedeniyle uğurlu kabul edilen Bad Waltersdorf kasabasındaki bir otelle anlaştı. 

Ali Koç, sarı-kırmızılılardan hızlı davranarak rezervasyon yaptırdığını duyan Okan Buruk'un bu durumdan oldukça rahatsız olduğu iddia edildi.

Sosyal medyada gündem olan bu hamle, yeni sezon öncesi iplerin gerilmesine sebep oldu.

FENERBAHÇE 3 HAZIRLIK MAÇI OYNAYACAK

  • 6 Temmuz Cumartesi:
  • 19.00 (Yerel Saat) Fenerbahçe - Admira Wacker (BSFZ ARENA)

 

  • 10 Temmuz Çarşamba:
  • 19.00 (Yerel Saat) Fenerbahçe - Hajduk Split (MErkür Arena-Graz)

 

  • 13 Temmuz Cumartesi:
  • 18.30 (Yerel Saat) Fenerbahçe – Strasbourg (Merkür Arena-Graz)

GALATASARAY'IN AVUSTURYA'DAKİ MAÇ PROGRAMI

  • 10 Temmuz Pazartesi
  • 20.30 (TSİ) Galatasaray-Kisvarda (Merkür Arena-Graz)

 

  • 14 Temmuz Cuma
  • 20.30 (TSİ) FK Austria Wien-Galatasaray (Generali Arena-Viyana)

 

  • 18 Temmuz Salı
  • 20.00 (TSİ) Sturm Graz-Galatasaray (Merkür Arena-Graz)

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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