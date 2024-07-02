Ali Koç'tan beklenmedik Galatasaray hamlesi!

Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran / Kaynak: Türkiye Gazetesi 2 Temmuz 2024 10:27 - Güncelleme: 2 Temmuz 2024 10:27 - Güncelleme:

Fenerbahçe, Avusturya, Galatasaray, Haber

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Yaz hazırlıklarını sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe, Avustura kampı için yola çıkmaya hazırlanırken Ali Koç'tan beklenmedik bir hamle geldi. Koç, konaklama için Bad Waltersdorf ile anlaştı.