Attila Szalai Süper Lig'e dönüyor! Bu defa Fenerbahçe'ye rakip olacak

Fenerbahçe'nin eski stoperi Atilla Szalai'nin yeniden Türkiye'ye döneceği öne sürüldü. Macar stoper için devreye giren takım ortaya çıktı.

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Yeni sezon hazırlıklarını Macaristan'da sürdüren Trabzonspor'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

Sabah'a göre bordo-mavililer, Fenerbahçe'nin eski stoperi Atilla Szalai için harekete geçti.

Almanya'da beklenen performansı gösteremeyen 26 yaşındaki oyuncunun kiralık olarak takımdan ayrılması bekleniyor.

Bonservisi Hoffenheim'de bulunan Szalai, sezonu kiralık olarak Freiburg'da tamamlamıştı.

ATILLA SZALAI TRABZONSPOR YOLCUSU

Abdullah Avcı'nın beğendiği isimlerden olan milli oyuncu için temasların hızlandığı öğrenildi.

Hoffenheim, 2023-2024 yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den transfer edilen Szalai için 12 milyon 300 bin euro ödemişti.

Devre arasına kadar 5 maça çıkan 26 yaşındaki stoper, Freiburg'a kiralık gönderildi ve sadece 3 maça çıkabildi.