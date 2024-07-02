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Galatasaray'da Emin Bayram krizi! İbrahim Hatipoğlu, tüm gerçekleri açıkladı

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Galatasaray&#039;da Emin Bayram krizi! İbrahim Hatipoğlu, tüm gerçekleri açıkladı
Galatasaray, Emin Bayram, Transfer, Haber

Spor Haberleri

Galatasaray'ın geçen sezon Belçika ekiplerinden Westerlo'ya kiraladığı Emin Bayram'ın bonservisiyle satıldığı iddiaları sosyal medyada taraftarların tepkisini çekmişti.

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Emin Bayram'ın 2.5 milyon euro karşılığında gönderileceği iddialarına cevap verdi.

Emin için kendilerine bir teklif geldiğini aktaran Hatipoğlu, "Emin Bayram'ın transferiyle ilgili bir anlaşma söz konusu değil. Gelen bir teklif var. Bununla ilgili görüşmeler devam ediyor. Kamuoyunda telaffuz edilen rakamlar doğru değil. Şu an herhangi bir rakam veya şart üzerinde anlaşma yok." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Emin Bayram krizi! İbrahim Hatipoğlu, tüm gerçekleri açıkladı - 1. Resim

EMİN BAYRAM WESTERLO'YA SATILDI MI?

Emin ve Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda değerlendirme yapacaklarını aktaran Hatipoğlu, "Emin, altyapımızdan yetişen ve bizim için değerli bir oyuncu. Şu an için imzalanan bir anlaşma bulunmuyor." dedi.

Galatasaray altyapısından yetişen stoper Emin Bayram, geçen sezon Belçika Jupiler Pro Lig'de Westerlo formasıyla 23 maça çıktı.

Düzenleyen:  - Spor
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