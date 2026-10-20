Rafael Leao'dan haber var: Fenerbahçe derbisi tehlikede
Galatasaray'ın deplasmanda 1-0 kazandığı Gençlerbirliği maçına yedekten dahil olan ancak sakatlık sebebiyle 16 dakika sahada kalabilen Rafael Leao'nun son durumu belli oldu.
Galatasaray'da Sağlık Kurulu, Gençlerbirliği maçında sakatlık geçiren Portekizli yıldız hakkında, "Rafael Leao'nun Acıbadem'de yapılan MR ve tetkiklerinde adalesinde hafif-orta düzey zorlanma tespit edildi. Tedavisine başlanan oyuncunun durumu günlük olarak takip edilecek" açıklamasını yaptı.
HEDEF FENERBAHÇE DERBİSİ
Sabah'ta yer alan habere göre; UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 21 Ekim Çarşamba günü Fransa'da oynanacak Lille maçında forma giyemeyecek olan 27 yaşındaki yıldız, Süper Lig'in 9'uncu haftasında 26 Ekim'deki Fenerbahçe derbisine yetiştirilmeye çalışılacak.
GALATASARAY PERFORMANSI
Leao, Ankara'da 61'in dakikada oyuna girmiş ancak 77'de kasığını tutarak kenara gelmişti. Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen oyuncu, şu ana kadar Galatasaray'da 7 maçta 1 asist yaptı.