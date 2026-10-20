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Spor

Rafael Leao'dan haber var: Fenerbahçe derbisi tehlikede

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Galatasaray'ın deplasmanda 1-0 kazandığı Gençlerbirliği maçına yedekten dahil olan ancak sakatlık sebebiyle 16 dakika sahada kalabilen Rafael Leao'nun son durumu belli oldu.

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Galatasaray'da Sağlık Kurulu, Gençlerbirliği maçında sakatlık geçiren Portekizli yıldız hakkında, "Rafael Leao'nun Acıbadem'de yapılan MR ve tetkiklerinde adalesinde hafif-orta düzey zorlanma tespit edildi. Tedavisine başlanan oyuncunun durumu günlük olarak takip edilecek" açıklamasını yaptı.

Rafael Leao, Galatasaray ile 30 Haziran 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
Başlık ResmiRafael Leao, Galatasaray ile 30 Haziran 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

HEDEF FENERBAHÇE DERBİSİ

Sabah'ta yer alan habere göre; UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 21 Ekim Çarşamba günü Fransa'da oynanacak Lille maçında forma giyemeyecek olan 27 yaşındaki yıldız, Süper Lig'in 9'uncu haftasında 26 Ekim'deki Fenerbahçe derbisine yetiştirilmeye çalışılacak.

Portekizli futbolcu, 2018-2019 sezonunda forma giydiği Lille karşısında görev yapamayacak.
Başlık ResmiPortekizli futbolcu, 2018-2019 sezonunda forma giydiği Lille karşısında görev yapamayacak.

GALATASARAY PERFORMANSI

Leao, Ankara'da 61'in dakikada oyuna girmiş ancak 77'de kasığını tutarak kenara gelmişti. Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen oyuncu, şu ana kadar Galatasaray'da 7 maçta 1 asist yaptı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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