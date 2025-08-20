Real Madrid 1–0 kazandı Alonso’dan Arda Güler’e övgü geldi

Xabi Alonso sezonun ilk lig maçına galibiyetle başladı. La Liga’nın açılış maçında Real Madrid, evinde Osasuna’yı Kylian Mbappé’nin penaltı golü ile 1–0 mağlup etti.

XABI ALONSO'DAN ARDA GÜLER'E ÖVGÜLER

Maç sonrası açıklamalarında Alonso, genç yıldızımız Arda Güler için de dikkat çekici ifadelerde bulundu. "Sadece kalite anlamında değil, aynı zamanda pozisyon anlayışı ve top hakimiyeti anlamında da gelişim gösterdi. İlk yarıda harika oynadı. Arda gelişmeye devam ediyor. Onun önemli bir oyuncu olması için ona süre vermeye devam etmeliyiz. Başarmak üzere." dedi.

''ONUNLA DAHA İYİ OYNUYORUZ''

Xabi Alonso milli yıldızımızın özel yetenekleri olduğunu belirterek, "Biliyoruz ki Arda Güler, zaman zaman hatalar da yapacak ama başarılı olacak. Bu olması gereken bir süreç. Gelişmesi için ona yatırım yapmamız gerek. Onunla daha iyi oynuyoruz.''

ARDA GÜLER'İN OSASUNA KARNESİ

Karşılaşmada 90 dakika sahada kalan Güler, 93 kez topla buluştu.

78 pas denemesinin 73'ünde isabet sağlayan Güler, yüzde 94'lük bir oran yakaladı.

2 kilit pas atan genç yıldız, 3 ortasının 1'inde başarı sağladı.

Kaleyi 1 kez yoklayan Güler, isabet sağlayamadı. 7 ikili mücadelenin 4'ünden galibiyetle ayrılan Arda Güler, 5 hava topunun da 3'ünü kazanan isim oldu.