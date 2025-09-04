Erkek ve kadın futbolunda rekor üstüne rekor! 12 bin transfer: 9,76 milyar dolar bonservis

2025 yaz transfer döneminde yapılan 9,76 milyar dolar bonservis harcamasıyla rekor kırıldı. Bonservis harcamaları, 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 50'den fazla artış gösterdi.

Galatasaray'ın Osimhen transferi için Napoli'ye ödediği 75 milyon euro, Türk futbolunda yeni rekor oldu

İ NG İ LTERE Z İ RVEDE

İngiltere, bir federasyon tarafından harcanan en yüksek tutar olan 3 milyar dolardan fazla transfer ücreti ile yeteneklere küresel çapta yatırım yapan lider ülke konumunu pekiştirdi. Yapılan transfer sayısı bakımından İngiltere, Portekiz ve Brezilya ilk 3 sırayı aldı.

Liverpool, Florian Wirtz transferi için Bayer Leverkusen'e 125 milyon euro ödedi

KADIN FUTBOLUNDA REKOR: 12,3 M İ LYON DOLAR BONSERV İ S

Kadın futbolunda da 2024 yılına göre yüzde 80'den fazla artış gösteren ve 12,3 milyon dolara ulaşan bonservis harcamaları, rekor olarak kayıtlara geçti.

12 B İ N TRANSFER

Söz konusu dönemde hem erkek (yaklaşık 12 bin) hem de kadın (bin 100'den fazla) futbolunda rekor sayıda transfer gerçekleştirildi.