Erkek ve kadın futbolunda rekor üstüne rekor! 12 bin transfer: 9,76 milyar dolar bonservis

Erkek ve kadın futbolunda rekor üstüne rekor! 12 bin transfer: 9,76 milyar dolar bonservis

Kaynak: Anadolu Ajansı
Erkek ve kadın futbolunda rekor üstüne rekor! 12 bin transfer: 9,76 milyar dolar bonservis
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA); erkek futbolunda 1 Haziran 2025 - 2 Eylül 2025 tarihleri arasında kulüplerin yaz transfer döneminde harcadığı bonservis miktarının, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı. Aynı şekilde kadın futbolunda da geçtiğimiz seneye göre yüzde 80'den fazla artış gösteren bonservis harcamaları ile rekor kırıldı.

2025 yaz transfer döneminde yapılan 9,76 milyar dolar bonservis harcamasıyla rekor kırıldı. Bonservis harcamaları, 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 50'den fazla artış gösterdi.

Erkek ve kadın futbolunda rekor üstüne rekor! 12 bin transfer: 9,76 milyar dolar bonservis - 1. Resim
Galatasaray'ın Osimhen transferi için Napoli'ye ödediği 75 milyon euro, Türk futbolunda yeni rekor oldu

İNGİLTERE ZİRVEDE

İngiltere, bir federasyon tarafından harcanan en yüksek tutar olan 3 milyar dolardan fazla transfer ücreti ile yeteneklere küresel çapta yatırım yapan lider ülke konumunu pekiştirdi. Yapılan transfer sayısı bakımından İngiltere, Portekiz ve Brezilya ilk 3 sırayı aldı.

Rekor üstüne rekor! 12 bin transfer: 9,76 milyar dolar bonservis - 1. Resim

Liverpool, Florian Wirtz transferi için Bayer Leverkusen'e 125 milyon euro ödedi

KADIN FUTBOLUNDA REKOR: 12,3 MİLYON DOLAR BONSERVİS

Kadın futbolunda da 2024 yılına göre yüzde 80'den fazla artış gösteren ve 12,3 milyon dolara ulaşan bonservis harcamaları, rekor olarak kayıtlara geçti.

12 BİN TRANSFER

Söz konusu dönemde hem erkek (yaklaşık 12 bin) hem de kadın (bin 100'den fazla) futbolunda rekor sayıda transfer gerçekleştirildi.

