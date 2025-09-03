Türkiye'ye transferi ses getirmişti! Ziyech dip yaptı: Akıbeti belli oldu

Galatasaray'a 2023 yılında Premier Lig devi Chelsea'den transferi çok konuşulan Hakim Ziyech, mücadele gücü düşük oyunu ve saha içindeki umursamaz tavırlarıyla tepki çekerken, geçtiğimiz sezonun devre arasında sarı-kırmızılılardan ayrılmıştı. Katar'ın Al-Duhail takımına transfer olan Faslı yıldızın, buradaki kariyeri de uzun sürmedi.

Al-Duhail'e 1 Temmuz'da veda eden 32 yaşındaki futbolcunun, yaz transfer döneminin 1 Eylül'de kapandığı Avrupa liglerine imza atamadı ve kulüpsüz kaldı.

40 MİLYON EURODAN 4,5 MİLYON EUROYA

Temmuz 2020'de Ajax'tan Chelsea'ye 40 milyon euro bonservisle geçen, güncel piyasa değeri 4,5 milyon euro olarak gösterilen Hakim Ziyech'in yeni rotası Brezilya, İsviçre, Norveç, Suudi Arabistan, Yunanistan, Rusya ve Türkiye olabilir.