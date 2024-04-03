Rıdvan Dilmen'den Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında flaş iddia: "Kendisi de biliyor doğrusunu"

Süper Lig'de Fenerbahçe ile bir şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, Hatayspor karşılaşmasından kayıpsız ayrılmıştı. Maç sonrası Rıdvan Dilmen'den, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında flaş bir iddia geldi.

31.hafta maçında Hatayspor karşısında bulduğu tek golle 3 puanı hanesine yazdıran Galatasaray, şampiyonluk yürüyüşüne devam ederken, Rıdvan Dilmen'den çarpıcı ifadeler geldi.

"OYUN İYİ DEĞİL"

Galatasaray'ın oyunun iyi olmadığını söyleyen Dilmen, sarı-kırmızılılarda 'nasıl olsa kazanırız' havası olduğunu ve bunun çok tehlikeli olduğunu belirtti.

Milli aranın oyunculara yaramadığını belirten Dilmen, konsantrasyon eksikliği yaşamalarının da normal olduğunu söyledi. Ziyech ve Zaha hakkında da konuşan Dilmen "Hakim Ziyech ve Zaha'nın çıkışlarında takımı yönetmenin ne kadar zor olduğunu görüyoruz suratlardan. Mutsuzluk var. Şampiyon bile olsanız bu oyuncuları yönetmek kolay değil." ifadelerini kullandı.

BURUK HAKKINDA FLAŞ İDDİA

Dilmen'in özellikle teknik direktör Okan Buruk hakkında kullandığı ifadeler dikkat çekti. 69.dakikada Hakimn Ziyech'in oyundan alınması için konuşan Dilmen sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Belki de kendisi de futbolun doğrusunun Ziyech'in devrede çıkması gerektiğini bilmesine rağmen bu oyuncularla sezonu bitirmek zorunda olduğu ve Hatay'ı bir şekilde yenerim dediği için oyundan 60. dakikaya kadar çıkarmadı."