Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Spor > Rıdvan Dilmen'den Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında flaş iddia: "Kendisi de biliyor doğrusunu"

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında flaş iddia: "Kendisi de biliyor doğrusunu"

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Rıdvan Dilmen&#039;den Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında flaş iddia: &quot;Kendisi de biliyor doğrusunu&quot;

Spor Haberleri

Süper Lig'de Fenerbahçe ile bir şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, Hatayspor karşılaşmasından kayıpsız ayrılmıştı. Maç sonrası Rıdvan Dilmen'den, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında flaş bir iddia geldi.

31.hafta maçında Hatayspor karşısında bulduğu tek golle 3 puanı hanesine yazdıran Galatasaray, şampiyonluk yürüyüşüne devam ederken, Rıdvan Dilmen'den çarpıcı ifadeler geldi. 

"OYUN İYİ DEĞİL"

Galatasaray'ın oyunun iyi olmadığını söyleyen Dilmen, sarı-kırmızılılarda 'nasıl olsa kazanırız' havası olduğunu ve bunun çok tehlikeli olduğunu belirtti. 

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında flaş iddia:

Milli aranın oyunculara yaramadığını belirten Dilmen, konsantrasyon eksikliği yaşamalarının da normal olduğunu söyledi. Ziyech ve Zaha hakkında da konuşan Dilmen "Hakim Ziyech ve Zaha'nın çıkışlarında takımı yönetmenin ne kadar zor olduğunu görüyoruz suratlardan. Mutsuzluk var. Şampiyon bile olsanız bu oyuncuları yönetmek kolay değil." ifadelerini kullandı. 

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında flaş iddia:

BURUK HAKKINDA FLAŞ İDDİA 

Dilmen'in özellikle teknik direktör Okan Buruk hakkında kullandığı ifadeler dikkat çekti. 69.dakikada Hakimn Ziyech'in oyundan alınması için konuşan Dilmen sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Belki de kendisi de futbolun doğrusunun Ziyech'in devrede çıkması gerektiğini bilmesine rağmen bu oyuncularla sezonu bitirmek zorunda olduğu ve Hatay'ı bir şekilde yenerim dediği için oyundan 60. dakikaya kadar çıkarmadı."

İlgili Haberler

 

Düzenleyen:  - Spor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trabzonspor'dan PFDK kararları sonrası açıklama! TFF istifa etmeli - SporTrabzonspor'dan PFDK kararları sonrası açıklama! TFF istifa etmeliLa Liga'da ırkçılığın faturası kesildi! 'Örnek ceza' olarak yorumlandı - SporLa Liga'da ırkçılığın faturası kesildi! 'Örnek ceza' olarak yorumlandıHasan Arat dev teklifi açıkladı! Beşiktaş'ın genç yıldızına 20 milyon euro verdiler - SporBeşiktaş'ın genç yıldızına 20 milyon euro verdilerFenerbahçe'nin orta sahası çöktü! Şampiyonluk yolunda sakatlık şoku! İsmail Kartal kara kara düşünüyor - SporŞampiyonluk yolunda sakatlık şokuGalatasaray Şanlıurfa'ya gidecek mi? Fenerbahçe'nin kararı sonrası gözler Süper Kupa'ya çevrildi - SporGalatasaray Şanlıurfa'ya gidecek mi? Fenerbahçe'nin kararı sonrası gözler Süper Kupa'ya çevrildiYeni sezon hediyesi Salih Özcan! Borussia Dortmund ile görüşmelere başlandı - SporMilli oyuncuyla Fenerbahçe ve Galatasaray da ilgileniyorFenerbahçe taraftarı başkan Ali Koç'a tepki gösterdi: "Takımı ligden çekmeyeceksen bizi niye çağırdın?" - Spor"Bizi niye çağırdın buraya?"Serhat Akın'dan Ali Koç'a tepki: Çok üzüldüm, Galatasaraylılar dalga geçiyordur - SporSerhat Akın'dan Ali Koç'a tepki: Çok üzüldüm, Galatasaraylılar dalga geçiyordurPFDK kararları sonrası Trabzonspor'dan ilk paylaşım: "Adaletiniz batsın..." - SporTrabzonspor'dan PFDK kararlarına ilk tepkiFenerbahçe'nin Süper Kupa kararı hakkında Nihat Kahveci'den flaş yorum: "Ya Galatasaray 5-0 kazanırsa?" - Spor"Ya Galatasaray 5-0 kazanırsa?"
Sonraki Haber Yükleniyor...