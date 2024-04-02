İL İL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
RamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Spor > Galatasaray, Hatayspor'u devirdi! 3 puanı Icardi getirdi | Süper Lig 31. hafta

Galatasaray, Hatayspor'u devirdi! 3 puanı Icardi getirdi | Süper Lig 31. hafta

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Galatasaray, Hatayspor&#039;u devirdi! 3 puanı Icardi getirdi | Süper Lig 31. hafta

Spor Haberleri

Süper Lig lideri Galatasaray, 31. hafta karşılaşmasında Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor'u konuk etti. Sarı kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golü Mauro Icardi kaydetti.

Galatasaray, evinde konuk ettiği Hatayspor'u 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

İlk yarıya hızla başlayan Sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi'nin 12. dakikada attığı kafa golüyle 3 puana uzandı.

Puanını 84'e yükselten Galatasaray, maç fazlasıyla puan farkını 5'e çıkardı.

Galatasaray, Hatayspor'u devirdi! 3 puanı Icardi getirdi | Süper Lig 31. hafta - 1. Resim

Mauro Icardi, bu sezon ligde 18. golünü kaydetti.

İkinci sırada bulunan Fenerbahçe yarın 20.30'da Adana Demirspor'u konuk edecek.

Teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'de Ziyech ve Zaha'yı tercih ederek şaşırttı.

Öte yandan ara transfer döneminde takıma katılan Serge Aurier de ilk defa maç kadrosunda yer aldı.

Galatasaray, Hatayspor'u devirdi! 3 puanı Icardi getirdi | Süper Lig 31. hafta - 2. Resim

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇ ÖZETİ

6. dakikada Ziyech'in sağdan ortasında ön direkte Mertens'in kafayla vurduğu top uzak direğin dibinden auta çıktı.

12. dakikada sarı-kırmızılı ekip öne geçti. Sağdan Mertens'in kullandığı kornerde altıpas üzerinde uygun durumda bulunan Icardi, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

16. dakikada Barış Alper'in sağdan ortasında top kaleci Erce ve defansı geçerek arka direğe geldi. Altıpas içinde uygun durumda vururken dengesini kaybeden Icardi, topu yandan auta atarken net bir fırsatı değerlendiremedi.

27. dakikada ceza sahası sol köşesinde topu alan Mertens, uzak köşeye plase vuruş denedi. Kaleci Erce'yi geçen meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.

43. dakikada Ziyech'in soldan kullandığı kornerde altıpasta yükselen Abdülkerim'in kafayla vurduğu top az farkla auta gitti.

59' Uzun kullanılan taç atışında Nikola Maksimovic'in kafa vuruşu Muslera'dan döndü. Dönen topu tamamlayan Carlos Strandberg topu ağlara yolladı ama VAR ofsayt olduğunu belirtti.

73' Mertens'in kale önüne ortasını savunma başarıyla karşıladı. Atağın devamında tekrar yapılan ortada Icardi'nin kale önüne çevirdiği top Erce'de kaldı.

86'Son çizgide kaleciyle karşı karşıya kalan Mertens, kalecinin üstünden topu aşırtmak istedi ancak Erce topu kornere yolladı.

90 Maç sona erdi.

 

Düzenleyen:  - Spor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tarihi genel kurul sona erdi! Fenerbahçe yönetimine 4 yetki verildi - SporTarihi genel kurul sona erdi! Fenerbahçe yönetimine 4 yetki verildiAli Koç'tan Süper Kupa açıklaması! 'Seyahat planı yapmayın' - SporAli Koç'tan Süper Kupa açıklaması! 'Seyahat planı yapmayın'Çaykur Rizespor İstanbul'dan 3 puanla döndü! Karadeniz ekibinden 4 gollü galibiyet - SporÇaykur Rizespor İstanbul'dan 3 puanla döndü! Karadeniz ekibinden 4 gollü galibiyetGalatasaray evinde Hatayspor'u ağırlıyor! İlk 11'ler belli oldu - SporGalatasaray evinde Hatayspor'u ağırlıyor! İlk 11'ler belli olduFenerbahçe Başkanı Ali Koç tarihi genel kurulda ligden çekilme ile ilgili son kararı açıkladı - SporLigden çekilme opsiyonu rafa kaldırıldıOlaylı maçın hakemine sürpriz görev! Bu kez sahada değil - SporOlaylı maçın hakemine sürpriz görev! Bu kez sahada değilTahkim Kurulu'ndan Galatasaraylı futbolcu için karar! Yıldız oyuncunun cezası onandı - SporTahkim Kurulu'ndan Galatasaraylı futbolcu için karar! Yıldız oyuncunun cezası onandıSüper Lig devinden Emre Akbaba sürprizi! Milli oyuncu sezon sonunda imzalıyor - SporSüper Lig devinden Emre Akbaba sürprizi! Milli oyuncu sezon sonunda imzalıyorTolgay Arslan fırtınası sürüyor! Gol sayısını çift hanelere çıkarttı - SporTolgay Arslan fırtınası sürüyor! Gol sayısını çift hanelere çıkarttıTarihi genel kurulda sürpriz pankart! Ali Koç'a jest yapıldı | Fenerbahçe haberleri - SporTarihi genel kurulda sürpriz pankart! Ali Koç'a jest yapıldı | Fenerbahçe haberleri
Sonraki Haber Yükleniyor...