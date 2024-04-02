Galatasaray, Hatayspor'u devirdi! 3 puanı Icardi getirdi | Süper Lig 31. hafta

Süper Lig lideri Galatasaray, 31. hafta karşılaşmasında Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor'u konuk etti. Sarı kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golü Mauro Icardi kaydetti.

Galatasaray, evinde konuk ettiği Hatayspor'u 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

İlk yarıya hızla başlayan Sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi'nin 12. dakikada attığı kafa golüyle 3 puana uzandı.

Puanını 84'e yükselten Galatasaray, maç fazlasıyla puan farkını 5'e çıkardı.

Mauro Icardi, bu sezon ligde 18. golünü kaydetti.

İkinci sırada bulunan Fenerbahçe yarın 20.30'da Adana Demirspor'u konuk edecek.

Teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'de Ziyech ve Zaha'yı tercih ederek şaşırttı.

Öte yandan ara transfer döneminde takıma katılan Serge Aurier de ilk defa maç kadrosunda yer aldı.

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇ ÖZETİ

6. dakikada Ziyech'in sağdan ortasında ön direkte Mertens'in kafayla vurduğu top uzak direğin dibinden auta çıktı.

12. dakikada sarı-kırmızılı ekip öne geçti. Sağdan Mertens'in kullandığı kornerde altıpas üzerinde uygun durumda bulunan Icardi, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

16. dakikada Barış Alper'in sağdan ortasında top kaleci Erce ve defansı geçerek arka direğe geldi. Altıpas içinde uygun durumda vururken dengesini kaybeden Icardi, topu yandan auta atarken net bir fırsatı değerlendiremedi.

27. dakikada ceza sahası sol köşesinde topu alan Mertens, uzak köşeye plase vuruş denedi. Kaleci Erce'yi geçen meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.

43. dakikada Ziyech'in soldan kullandığı kornerde altıpasta yükselen Abdülkerim'in kafayla vurduğu top az farkla auta gitti.

59' Uzun kullanılan taç atışında Nikola Maksimovic'in kafa vuruşu Muslera'dan döndü. Dönen topu tamamlayan Carlos Strandberg topu ağlara yolladı ama VAR ofsayt olduğunu belirtti.

73' Mertens'in kale önüne ortasını savunma başarıyla karşıladı. Atağın devamında tekrar yapılan ortada Icardi'nin kale önüne çevirdiği top Erce'de kaldı.

86'Son çizgide kaleciyle karşı karşıya kalan Mertens, kalecinin üstünden topu aşırtmak istedi ancak Erce topu kornere yolladı.

90 Maç sona erdi.