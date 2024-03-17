Rizespor geriden geldi evinde kazandı! Selçuk İnan Gaziantep FK başında ilk mağlubiyetini aldı

Süper Lig'de 30.hafta maçında Rizespor, Gaziantep FK'yı konuk etti. 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı, 3-1'lik skorla kazanan ev sahibi ekip Rizespor, 3 puanı hanesine yazdırdı.

Rizespor, 30.hafta maçında Gaziantep FK'yı konuk etti. Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayan mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen görev yaptı. Karşılaşmanın 54.dakikasında 1-0 geriye düşen ev sahibi ekip, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

KONUK EKİPTEN BÜYÜK HATA

Maçta ilk gol sesi 54.dakikada geldi. Sorescu, Gaziantep FK adına gol perdesini açarken, 64.dakikada Gaziantepli futbolcu M'Bakata'nın kendi kalesine attığı golle, skor eşitlendi, 1-1.

Rizespor'da Shelvey, 71. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi. Rizespor, 84.dakikada İbrahim Olawoyin ve 90+7'de Altin Zeqiri'yle bulduğu gollerle karşılaşmayı kazanmasını bildi, 3-1. Teknik direktörü Selçuk İnan, Gaziantep FK başında ilk mağlubiyetini aldı.

Bu sonucun ardından Rizespor puanını 42'ye yükseltirken, düşme hattında bulunan Gaziantep FK 31 puanda kaldı.

31.hafta maçında ise Gaziantep FK, Alanyaspor'u konuk edecek. Rizespor ise İstanbulspor deplasmanına çıkacak.