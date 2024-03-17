Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Spor > Rizespor geriden geldi evinde kazandı! Selçuk İnan Gaziantep FK başında ilk mağlubiyetini aldı

Rizespor geriden geldi evinde kazandı! Selçuk İnan Gaziantep FK başında ilk mağlubiyetini aldı

Düzenleyen: / Kaynak: -
- Güncelleme:
Rizespor geriden geldi evinde kazandı! Selçuk İnan Gaziantep FK başında ilk mağlubiyetini aldı
Rizespor, Gaziantep Fk, Süper Lig, Haber

Spor Haberleri  / -

Süper Lig'de 30.hafta maçında Rizespor, Gaziantep FK'yı konuk etti. 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı, 3-1'lik skorla kazanan ev sahibi ekip Rizespor, 3 puanı hanesine yazdırdı.

Rizespor, 30.hafta maçında Gaziantep FK'yı konuk etti. Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayan mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen görev yaptı. Karşılaşmanın 54.dakikasında 1-0 geriye düşen ev sahibi ekip, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

KONUK EKİPTEN BÜYÜK HATA 

Maçta ilk gol sesi 54.dakikada geldi. Sorescu, Gaziantep FK adına gol perdesini açarken, 64.dakikada Gaziantepli futbolcu M'Bakata'nın kendi kalesine attığı golle, skor eşitlendi, 1-1.

Rizespor geriden geldi evinde kazandı! Selçuk İnan Gaziantep FK başında ilk mağlubiyetini aldı - 1. Resim

Rizespor'da Shelvey, 71. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi. Rizespor, 84.dakikada İbrahim Olawoyin ve 90+7'de Altin Zeqiri'yle bulduğu gollerle karşılaşmayı kazanmasını bildi, 3-1. Teknik direktörü Selçuk İnan, Gaziantep FK başında ilk mağlubiyetini aldı. 

Bu sonucun ardından Rizespor puanını 42'ye yükseltirken, düşme hattında bulunan Gaziantep FK 31 puanda kaldı. 

31.hafta maçında ise Gaziantep FK, Alanyaspor'u konuk edecek. Rizespor ise İstanbulspor deplasmanına çıkacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: -
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kasımpaşa - Galatasaray maçı... İşte ilk 11'ler - Sporİlk 11'ler belli olduFenerbahçe'de hakemleri yerden yere vuran Jorge Jesus Al Hilal'de 'Hakemleri bahane edip ağlamaya devam edin' dedi - Spor'Hakemleri bahane edip ağlamaya devam edin'Sergen Yalçın'dan Barcelona dokunuşu! Antalyaspor'un Beşiktaş'a attığı gol gündem oldu - SporSergen Yalçın'dan Barcelona dokunuşu! Antalyaspor'un Beşiktaş'a attığı gol gündem olduTümer Metin, Gedson Fernandes'i yerden yere vurdu! 'Kalite böyle anlatılmaz' - SporTümer Metin, Gedson Fernandes'i yerden yere vurdu! 'Kalite böyle anlatılmaz'Arda Güler A Milli Takım'a çağırılmayacak mı? Genç yıldız için flaş iddia 'Krize hazır olun' - Spor'Krize hazır olun'Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu! - Sporİşte derbinin VAR hakemiA Milli Takım'ın Macaristan ve Avusturya mesaisi başlıyor! 4 isim ilk kez kadroya çağırılmıştı - SporFutbolda milli mesai başlıyor!Nihat Kahveci'den Beşiktaş'a teknik direktör tavsiyesi: Yarın getirsinler ben okey derim - SporNihat Kahveci'den Beşiktaş'a hoca tavsiyesiTrabzonspor-Fenerbahçe derbisi öncesi Abdullah Avcı ve İsmail Kartal'dan son taktikler! Avcı'dan oyuncuların yasak! - SporMaç öncesi yasak getirdi!Mauro Icardi'yle tango zamanı! Galatasaray'da Icardi dümene geçiyor 'Son 9 haftayı bana bırakın' - Spor'Son 9 haftayı bana bırakın'
Sonraki Haber Yükleniyor...