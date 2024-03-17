Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi öncesi Abdullah Avcı ve İsmail Kartal'dan son taktikler! Avcı'dan oyuncuların yasak!

Süper Lig'in 30.haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Akyazı Stadyumu'nda 20:30'da başlayacak derbinin hakemi ise Halil Umut Meler. İki takımın teknik direktörleri Abdullah Avcı ve İsmail Kartal, maç öncesi öğrencileriyle son taktikleri konuştu. Ayrıca Avcı'nın oyuncuları için bir başka önlem daha aldığı da belirtildi. İşte haberin detayları.

Bugün Fenerbahçe şampiyonluk yarışındaki iddiasını devam ettirebilmek, Trabzonspor ise sezonun ilk yarısında Kadıköy'de mağlup ettiği Fenerbahçe'yi evinde yenmek için sahaya çıkacak. Akyazı Stadyumu'nda oynanacak derbi önceki Abdullah Avcı ile İsmail Kartal öğrencilerine son taktikleri verdi.

Ev sahibi Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, hafta boyunca takımıyla yaptığı toplantılarda 'Baskıyı biz değil, rakibimiz hissedecek. Stres yaşayanlar onlar. Sakin kalacağız, akıllı oynayacağız ve 90 dakika boyunca disiplinden taviz vermeden yine kazanacağız' şeklinde konuştuğu belirtildi.

Trabzon'da bir iftar organizasyonuna katılan Avcı'nın gündemi yine derbiydi. Avcı, iftar organizasyonunda Fenerbahçe derbisi için şu ifadeleri kullandı:

'Saniye saniye rakibimizin ne yapacağına çok iyi çalıştık. Bunun iyi uygulamalarını sahada çok net göreceksiniz. İlk dakikadan itibaren taraftarımızın desteğiyle avantajı ele geçireceğiz. En büyük kozumuz dolu tribünler olacak.'

Öte yandan gelen iddialara göre; bordo-mavililerin teknik patronu Abdullah Avcı, futbolculara Fenerbahçe maçına kadar olan sürede sosyal medyada vakit geçirmeyi yasakladı.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA KRİTİK MAÇ

Süper Lig'de Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de de gündem derbi. Hafta için UEFA Konferans Ligi çeyrek finaline yükselen sarı-lacivertliler, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla eşleşmişti.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın hafta içi toplantılarında, ilk 11 için kararın verdiği öğrenilirken, Mert Hakan Yandaş'ın sakatlığının hocanın elini bağladığı gelen iddialar arasında. Kartal, 10 numara pozisyonunda Sebastian Szymanski'ye görev verecek.

'BİZİM YENEMEYECEĞİMİZ TAKIM YOK'

Cumartesi günü son maç toplantısını yapan Kartal soyunma odasında şu ifadeleri kullandı:

'Çok yoğun bir tempodan geçiyoruz. Ama hem Süper Lig'de zirve yarışımız sürüyor, hem de Avrupa'da yolumuza devam ediyoruz. Perşembe günü plana sadık kaldık ve çeyrek finale yükseldik. Bunun moraliyle Trabzonspor gibi zor bir deplasmanda maça çıkacağız.

Kendi futbolumuzu ortaya koyduğumuz sürece yenemeyeceğimiz takım yok. Bu yüzden tempolu ve baskılı oyuna devam edip sahadan üç puanla ayrılalım.'