Süper Lig'de haftanın maçı! Trabzonspor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: - 17 Mart 2024 11:10 - Güncelleme: 17 Mart 2024 11:11 - Güncelleme:

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Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, kozlarını paylaşacak. Haftanın en zorlu maçlarından biri olarak gösterilen karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.