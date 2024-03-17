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Haberler > Spor > Süper Lig'de haftanın maçı! Trabzonspor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler

Süper Lig'de haftanın maçı! Trabzonspor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler

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Süper Lig&#039;de haftanın maçı! Trabzonspor - Fenerbahçe muhtemel 11&#039;ler

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Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, kozlarını paylaşacak. Haftanın en zorlu maçlarından biri olarak gösterilen karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son 5 lig maçında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, şampiyonluk mücadelesi veren rakibi karşısında kazanarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor.

Ligde 49 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, üçüncülükteki yerini de sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Son 4 lig maçını kazanan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise'ı saf dışı bırakarak çeyrek finale yükselen sarı-lacivertliler ise Trabzonspor engelini aşarak zirve yarışında puan kaybı yaşamak istemiyor.

Süper Lig'de haftanın maçı! Trabzonspor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler - 1. Resim

TRABZONSPOR'DA 2 EKSİK FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Trabzonspor'da sakatlıkları süren Paul Onuachu ve Hüseyin Türkmen haricinde eksik oyuncu bulunmuyor. Geçen hafta sakatlığı nedeniyle Fatih Karagümrük karşılaşmasında forma giyemeyen Uğurcan Çakır, Fenerbahçe karşısında takımdaki yerini alabilecek.

Sezon başında Slovenya'da yapılan kampta sakatlanan Orsic'in de maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Fenerbahçe'de ise  Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş, Çağlar Söyüncü, Joshua King ve Bonucci sakatlıkları sebebiyle Trabzon'a götürülmedi.

Süper Lig'de haftanın maçı! Trabzonspor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler - 2. Resim

TRABZONSPOR İLE FENERBAHÇE 135. DEFA RAKİP OLACAK

Trabzonspor ile Fenerbahçe Süper Lig'de bu akşam 135. defa karşılaşacak.

İki ekip ligde ise daha önce 101 maçta kozlarını paylaştı.

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 50 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 7 farklı üstünlüğü bulunuyor.

Rekabette 101 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 134 maçtan 51'ini sarı-lacivertli ekip kazanırken, Trabzonspor 44 galibiyet elde etti. 39 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 170 gol atarken, Trabzonspor 152 gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'de haftanın maçı! Trabzonspor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler - 3. Resim

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut, Bardhi, Visca, Trezeguet, Pepe

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Serdar, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, Cengiz, Tadic, Dzeko

 

Düzenleyen:  - Spor
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