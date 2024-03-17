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Haberler > Spor > Beşiktaş'ta Fernando Santos'un bileti kesildi! Yeni aday belli oldu: Süper Lig'de çalışmıştı

Beşiktaş'ta Fernando Santos'un bileti kesildi! Yeni aday belli oldu: Süper Lig'de çalışmıştı

Düzenleyen: / Kaynak: -
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Beşiktaş&#039;ta Fernando Santos&#039;un bileti kesildi! Yeni aday belli oldu: Süper Lig&#039;de çalışmıştı
Beşiktaş, Fernando Santos, Edin Terzic, Haber

Spor Haberleri  / -

Süper Lig'de çıktığı son 3 maçtan puan alamayan Beşiktaş'ta Fernando Santos'un koltuğu sallantıya girdi. Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen yönetimin, Santos ile devam etme konusunda tereddütler yaşadığı belirtildi.

Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor'a evinde 2-1 kaybeden Beşiktaş'ta kötü gidişat sürüyor.

Son 3 maçta sırasıyla Galatasaray'a 1-0, Gaziantep FK'ye 2-0 ve Antalyaspor'a 2-1 yenilen Siyah-beyazlılar, ligdeki üçüncülük şansını zora soktu.

Fernando Santos'un performansından memnun kalmayan yönetimin yeni teknik direktör arayışlarına başladığı öne sürüldü.

Beşiktaş'ta Fernando Santos'un bileti kesildi! Yeni aday belli oldu: Süper Lig'de çalışmıştı - 1. Resim

BEŞİKTAŞ'TAN EDIN TERZIC HAMLESİ

A Spor'da Kartal Yiğit'in haberine göre, Beşiktaş'ta Portekizli teknik direktör Fernando Santos'un yerine Slaven Bilic'in eski yardımcısı Edin Terzic'i takımın başına getirebilir.

Sezon sonunda Borussia Dortmund'dan ayrılması beklenen Terzic, daha önce Beşiktaş'ta çalışan Bilic'in yardımcılığını yapmıştı.

Almanya'da son dönemin çıkış yapan antrenörlerinden olan 41 yaşındaki hoca, Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund ile 2 defa çeyrek finale yükselerek Jürgen Klopp ve Ottmar Hitzfeld'in rekoruna ortak olmuştu.

Beşiktaş'ta Fernando Santos'un bileti kesildi! Yeni aday belli oldu: Süper Lig'de çalışmıştı - 2. Resim

FERNANDO SANTOS'UN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Şu ana kadar Beşiktaş'ta 10 Süper Lig, 3 de Türkiye Kupası maçına çıkan Santos, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Portekizli hoca, maç başı 1.77 puan ortalaması yakaladı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: -
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