Şahin gözü! Beşiktaş yeni sezona Nuri Hoca ile bakmaya yaklaşıyor...

Siyah beyazlılar, Jose Mourinho ve Sarri’yle temas kursa da Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi finaline çıkacak Nuri Şahin’de ciddi mesafe aldı.

Ve Beşiktaş hocasına kavuşuyor… Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen ve çok teknik adam değişimine gidip sezonu Serdar Topraktepe ile bitiren siyah beyazlılar, yeni sezonda takımı büyük oranda Nuri Şahin’e teslim edecek. Hasan Arat başkanlığındaki yönetim, Maurizio Sarri, Jose Mourinho gibi teknik adamlarla ön görüşmelerde bulundu. Ancak ibre şu anda B. Dortmund’da Terzic’in yardımcılığını yapan Nuri Şahin’e döndü. Cumartesi günü Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak Şahin’in durumu haftaya resmiyet kazanacak.

'SEVE SEVE ÇALIŞIRIM'

Teknik adamlık kariyerine genç yaşta Antalyaspor’da başlayan Şahin’in Süper Lig’i ve Beşiktaş’ı yakından tanıması en büyük avantaj. Başkan Hasan Arat, Şahin ile yaptığı görüşmede plan ve projelerini anlattı bütçe bilgisini verdi. Yeniden bir numara olarak sorumluluk almak isteyen Şahin de Beşiktaş gibi büyük bir camiada seve seve görev yapmayı kabul etti. Başkan Hasan Arat ve yönetici Hüseyin Yücel, cumartesi günü Londra’da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini canlı izleyip sonrasında Nuri Şahin ile son bir görüşme daha gerçekleştirecek.

ORKUN KÖKÇÜ’DE…

Önceliğimiz Beşiktaş olur

Benfica forması giyen ve İngiltere’ye transferi gündemde olan Orkun Kökçü’nün babası Halis Kökçü, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve Asbaşkan Hüseyin Yücel ile görüştü. Baba Halis Kökçü, oğlu için “Türkiye’de oynamayı şu anda düşünmüyor. Ancak şartlar ne getirir o da bilinmez. Türkiye’ye dönüş olursa sadece Beşiktaş” sözünü verdi.

KARİYER REKORU

Necip Uysal’ın buruk sevinci

Türkiye Kupası’nı kazanan Beşiktaş, ligde istediği sonucu elde edemezken kaptan Necip Uysal, kariyerinin en istikrarlı sezonunu geride bıraktı. 33 yaşındaki isim bu sezon 42 resmî maçta 3 bin 389 dakika süre aldı. Uysal ayrıca 37 maça 11 başlayıp bu alanda da kariyer rekorunu kırdı.

BEKLEMEDE

Sözleşmesi biten ve tekliflere karşı “Önceliğim Beşiktaş” diyen Salih Uçan, yönetimden haber bekliyor. Anlaşmada paradan ziyade yeni teknik adamın vereceği rapor önem taşıyor.

ARKA BAHÇE BUNDESLİGA

Nuri Şahin’in durumunun resmiyet kazanmasının ardından transfere ağırlık verecek yönetim, yeni hocanın raporuna göre Bundesliga pazarına yönelecek. Şahin’in de ikili ilişkileri kullanılıp gurbetçi takviyeleri yapılacak.