Beşiktaş'ın gündeminde olan Mats Hummels'ten geleceği hakkında açıklama

Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Borussia Dortmund'un başarılı stoperi Mats Hummels'ten geleceğine dair açıklama geldi. Hummels, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini söyledi.

Borussia Dortmund'un başarılı stoperi Mats Hummels'in geleceği belirsizliğini koruyor. Yıldız oyuncu, Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alıyor. Borussia Dortmund ile Real Madrid'e karşı Şampiyonlar Ligi finalinde mücadele edecek olan Mats Hummels, Beşiktaş'ı sevindirecek nitelikte konuştu.

KARİYERİMİ AVRUPA'DA SÜRDÜRMEK İSTİYORUM

Hummels açıklamasında; "Önce finali atlatmak istiyorum. Haziran'da kararımı vereceğim. Emeklilik ihtimalim şu an olasılıklar arasında en düşük ihtimal olanı. Ya Dortmund'da devam etmeyi ya da kariyerimi Avrupa'da sürdürmeyi istiyorum." dedi.