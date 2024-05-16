Nuri Şahin ise gizli favori! Beşiktaş’ta hoca konusunda farklı denklemler...

Kupa kazanılır ve UEFA Avrupa Ligi’ne katılma hakkını elde edilirse yabancı hoca adayları öne çıkacak. Nuri Şahin ise gizli favori oldu.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş’ta yeni teknik direktör için meraklı bekleyiş devam ediyor. Siyah beyazlılarda yerli olarak Nuri Şahin, Şenol Güneş ve Sergen Yalçın isimleri öne çıksa da bu konuda yönetimdeki fikir ayrılıkları devam ediyor. Başkan Hasan Arat ise yabancı hoca için bastırıyor. Yine de yeni teknik direktör konusundaki karar oy çokluğuyla alınacağı için yönetimdeki herkesin fikri büyük önem arz ediyor. Bütün odağını Türkiye Kupası’nı kazanmaya veren Beşiktaş yönetimi, 23 Mayıs’taki finale kadar hoca konusunu dondurmuş durumda.

İKİ YILDIZI GETİRİRSE...

Kupada alınacak sonuç, yeni teknik direktör konusunda alınacak kararda belirleyici olacak. Eğer siyah beyazlılar Türkiye Kupası’nı kaldırır ve UEFA Avrupa Ligi’ne katılma hakkı elde ederse yabancı adaylar öne çıkacak. Yerli teknik adam tercih edilmesi durumunda ise Şenol Güneş isminin hâlâ favori durumda olduğu öğrenildi. Öte yandan Nuri Şahin’in, Borussia Dortmund’dan Mats Hummels ve Marco Reus’u Beşiktaş için ikna etmesi durumunda adaylar arasında öne çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

FEYENOORD ŞAHİN'E TALİP

Beşiktaş’ın teknik direktör adayları arasında yer alan Nuri Şahin’e başka bir talip çıktı. Hollanda basınında çıkan haberlerde, Feyenoord’un Nuri Şahin’le görüştüğü ancak imza için bir acelesinin olmadığı belirtildi. Şahin futbolculuk döneminde 2007-08 sezonunda kiralık olarak Feyenoord forması giymişti.

BİR ADAY DAHA GİTTİ

Öte yandan Beşiktaş’ın teknik direktör adaylarından Pepijn Lijnders, Red Bull Salzburg’un teknik direktörü oldu. Avusturya ekibi, Liverpool’da Jürgen Kloop’un yardımcılığını yapan 42 yaşındaki teknik adamla üç yıllık sözleşme imzaladı.