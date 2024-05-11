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Şanlıurfa 2 farkla güldü! Kümede kalmayı başardı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Şanlıurfa 2 farkla güldü! Kümede kalmayı başardı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol 1. Lig'in son haftasında Astor Enerji Şanlıurfaspor, Manisaspor'u sahasında 2-0 mağlup etti. Bu skorla birlikte Şanlıurfaspor kümede kalmayı başardı.

Trendyol 1. Lig'in son hafta karşılaşmasında alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Astor Enerji Şanlıurfaspor, Manisa FK'yı 2-0 yendi.

URFA EKİBİ RAHAT KAZANDI

11 Nisan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Astor Enerji Şanlıurfaspor, 34. dakikada Marco Paixao'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti. 

Şanlıurfa ekibi, 90. dakikada Barış Ekincier ile 1 gol daha bularak sahadan 2-0 galip ayrıldı.

TUZLA TAKILDI, URFA KÜMEDE KALDI

Tuzlaspor'un Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalmasıyla birlikte Şanlıurfaspor kümede kaldı. Alınan skorların ardından Tuzlaspor küme düştü.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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