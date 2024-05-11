Şanlıurfa 2 farkla güldü! Kümede kalmayı başardı
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Trendyol 1. Lig'in son haftasında Astor Enerji Şanlıurfaspor, Manisaspor'u sahasında 2-0 mağlup etti. Bu skorla birlikte Şanlıurfaspor kümede kalmayı başardı.
Trendyol 1. Lig'in son hafta karşılaşmasında alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Astor Enerji Şanlıurfaspor, Manisa FK'yı 2-0 yendi.
URFA EKİBİ RAHAT KAZANDI
11 Nisan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Astor Enerji Şanlıurfaspor, 34. dakikada Marco Paixao'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Şanlıurfa ekibi, 90. dakikada Barış Ekincier ile 1 gol daha bularak sahadan 2-0 galip ayrıldı.
TUZLA TAKILDI, URFA KÜMEDE KALDI
Tuzlaspor'un Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalmasıyla birlikte Şanlıurfaspor kümede kaldı. Alınan skorların ardından Tuzlaspor küme düştü.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi