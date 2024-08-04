Santarelli'den Ebrar Karakurt açıklaması: Ne kadar üzgün olduğunu biliyorum

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İtalya'ya karşı alınan 3-0'lık yenilgi sonrası Ebrar Karakurt ile ilgili açıklamalarda bulundu.



A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.

Yenilgiyi yorumlayan başantrenör Daniele Santarelli, "Doğru anı bekleyecek sabrımız yoktu. Bu tür bir takıma karşı oynamak istiyorsak hemen öğrenmemiz gerektiğini birçok durumda kızlara söylemeye çalıştım. Çünkü eğer bu kadar çok hata yaparsak özellikle de hücumda, onlara karşı oynamak gerçekten imkansız. Üçüncü seti daha iyi oynadık. İlk ve ikinci setlerde ise iyi değildik" dedi.

SANTARELLI: ONU GERİ KAZANMAMIZ GEREKİYOR

Ebrar Karakurt'un performansına değinen Santarelli, "Ebrar şu an formda değil. Antrenmanlarda çok hata yaptı ve geçen yaz yaptığı gibi takıma denge getiremedi. Onu geri kazanmamız lazım. Bunu umuyorum. Bizim için çok değerli bir oyuncu ama benim şu an takım için olabilecek en iyi çözümleri bulmam lazım. Seçimlerimden ötürü herkes beni eleştirebilir ama ben takım için en iyi olanı seçiyorum ve sadece benim seçimim değil. İstatistikler de seçimin altını doldurur nitelikte" ifadelerini kullandı.

Ebrar'a ihtiyacı olduklarını belirten Santarelli, "Kazanmak için herkese ihtiyacımız olacak. Ebrar’a ihtiyacımız olacak. Ebrar formda olursa bizim için maçları çözebilir. Umarım onu geri kazanabiliriz çünkü bu takımın ona ihtiyacı var. Benim ona ihtiyacım var. O da bunu biliyor ve onun da bu durumdan ötürü ne kadar üzgün olduğunu biliyorum" görüşlerini dile getirdi.