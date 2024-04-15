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Santos inanılmaz tercihleriyle sonunu hazırladı, kovulmak ister gibiydi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Santos inanılmaz tercihleriyle sonunu hazırladı, kovulmak ister gibiydi

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünyaca ünlü Portekizli çalıştırıcı dertlere çare olması için göreve getirilmişti. Tecrübeli teknik adam yaptığı hatalarla siyah beyazlılara saç baş yoldurttu

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş’ta malumun ilamı gerçekleşti ve Fernando Santos’un görevine son verildi. Portekizli çalıştırıcı, dört teknik direktör değiştirmiş takımın başına getirilirken beklentiler yüksekti. Ancak o kadar başarısız sonuçlar aldı ki, Beşiktaşlılar daha ligin bitimine 10 maç kala tarihinin en kötü sezonuna tanık oldu. Dünyaca ünlü teknik adamın Beşiktaş’ta sonunu hazırlayan hataları ise “Bile bile lades” dedirten türden. Santos haftalarca Beşiktaş’a savunma futbolu oynatmaya çalıştı. 10 numara Muçi’yi son maç hariç hep istemediği bölgelerde oynattı. 

SÖZÜNÜ TUTMADI

Takımın gol makinesi hâline gelen Semih Kılıçsoy’u son maça kadar ısrarla sol kanatta bekletti. Yerine golü unutan Cenk Tosun, Aboubakar ve Muleka’yı santrforda tercih etti. Kulüp tarihin en pahalı transferi olan ve Başkan Hasan Arat’ın “Hocamız özellikle istedi” dediği Al-Musrati’yi yedek kulübesinde bekletti. Yerine uzun süreli sakatlığını atlattıktan sonra birkaç idmana çıkan Chamberlain’i tercih etti. Göreve getirildiğinde gençleri oynatması için söz alındı. Sadece Demir Ege Tıknaz ve Emrecan Terzi’ye çok az süreler verdi. 

BAŞARILI PORTEKİZLİ YOK!

> Jose Couceiro
Gaziantepspor’un başında 42 maçta 1,17 puan ortalamasında kaldı.

> Carlos Carvalhal
Beşiktaş’ta 1,60; Başakşehir’de 1,10 puan ortalaması tutturdu. 

> Domingos Paciencia
Kayseri’de yedi maçta 0,57 puan ortalamasıyla görevden alındı.

> Vitor Pereira
Fenerbahçe’de her iki sezonda da yıldızlarla arası kötüydü, iki defa görevden alındı.

> Jose Morais
Antalyaspor’un başına Mourinho’nun yardımcısı etiketiyle geldi,  1,20 puanda kaldı. 

> Ricardo Sa Pinto
Gaziantep FK’nin başında 17 maçta 1,18’lik puan ortalaması tutturabildi.

> Jorge Jesus
F.Bahçe’de 52 karşılaşmada 35 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı, ligi ikinci tamamladı. 

> Fernando Santos
Beşiktaş’ın başında 16 mücadeleye çıktı. 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı, kovuldu.

GÜNEŞ: DAHA İYİ OLMADI...

Sezon başında Beşiktaş’taki görevinden istifa eden Şenol Güneş, siyah beyazlı takımın durumu hakkında kısa bir açıklamada bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, “Beşiktaş daha iyi olsun diye ayrıldım. Şimdi izliyorum, daha iyi olmasını bekliyorum” ifadelerini kullandı.

ŞİMDİDEN ORTALIK KARIŞTI

Güneş mi, Yalçın mı?

Fernando Santos’un görevine son verilmesiyle sezon sonuna kadar takımın başında altyapı hocası Serdar Topraktepe olacak. Gelecek sezon koltuğa kimin oturacağı konusunda ise şimdiden tartışmalar başladı. Camia, Şenol Güneş’i isteyenler ile Sergen Yalçın’ı isteyenler olarak ikiye ayrılmış durumda. Yönetimde de bu konuda ciddi fikir ayrılıkları olduğu öğrenildi. 

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Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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