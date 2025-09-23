Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Saygı!

Saygı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Saygı!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Herkes ona bakıyor, ofansta da o var, defansta da: İlkay Gündoğan...

ALİ NACİ KÜÇÜK - Bu ifade Galatasaray takımında Zidane etkisi hissettiren İlkay Gündoğan’a..

Gerçekten de oyun zekâsı Einstein gibi İlkay’ın…

Her dokunuşu akıl doluydu.

Belki tabelada ismi yok ama Galatasaray’ın bütün tehlikeli ataklarının, gol pozisyonlarının başlangıcı İlkay’ın ayağından çıkış yaptı.

Bir virtüöz gibi takımını yönetti ve sadece ofansta değil, öyle ki merkezde her hata yapan İlkay’a dönüp baktı, o da açıkları kapattı!

Saygıyı da, takdiri de sonuna kadar hak ediyor…

Barış-Yunus bir ayrıcalık

Şampiyonlar Ligi büyük bir yara ile başlasa da Galatasaray dün yine ‘bu ligin sefiri benim’ mesajını verdi ve 6’da 6 yaptı. Yunus Akgün ilk 45 dakikayı hem bir gol hem de klas topuk pası ile yaptığı asistle kapattı.

Her zaman dediğim gibi Barış ile Yunus, Galatasaray’ın en önemli ayrıcalıklarından biri oldu. İcardi ise kilo, yağ oranı eleştirileri altında 4. golünü attı. Çünkü İcardi, dünyaya âdeta gol atmak için gelmiş, hayattaki en iyi yaptığı şeyi yine klas bir dokunuşla ağlara gönderdi.  

Torreira golle taçlandırdı

Lemina olmayınca orta saha zaman zaman açık verse de çalışkan Torreira, çok yoruldu, enerjisi biterken uzaktan attığı golle performansını taçlandırdı.

Singo ise kalitesini, dinamikliğini, üst düzey bir stoper olduğunu ortaya koydu. 

Galatasaray’ın kadrosu, kalitesi Türkiye için fazla!

Avrupa’da ise bana göre kalitesi değil nefesi, enerjisi, atletizmi yetmiyor aslında!

Bir de unutmadan belirtelim, ilk yarıda Torreira faulleri ve hakeme itirazı ile kırmızıyı pas geçti!

Yasin Kol kartı çıkarsa kimse ‘A’ diyemezdi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan yıldız isimle birebir görüşme: Kendine gel, sana ihtiyacımız varMontella'dan Kenan Yıldız'a övgü: Eksiksiz bir futbolcu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan yıldız isimle birebir görüşme: Kendine gel, sana ihtiyacımız var - SporSergen Yalçın'dan yıldız oyuncuya uyarıMontella'dan Kenan Yıldız'a övgü: Eksiksiz bir futbolcu - SporMontella'dan Kenan Yıldız'a övgü: Eksiksiz bir futbolcuRecep Uçar'dan Galatasaraylı yıldıza övgü: Takımı ayakta tuttu - SporUçar'dan Galatasaraylı yıldıza övgü: Takımı ayakta tuttuJasikevicius'e göre EuroBasket 2025'in en iyisi Türkiye: Muhteşemdi - SporJasikevicius'e göre EuroBasket 2025'in en iyisi TürkiyeNihat Kahveci, Galatasaray'ı bekleyen tehlikeyi açıkladı - SporNihat Kahveci, Galatasaray'ı bekleyen tehlikeyi açıkladıGalatasaray'da Lucas Torreira, gole neden sevinmediğini açıkladı: Çok fazla duygu yaşadım - SporTorreira gole neden sevinmediğini açıkladı
Sonraki Haber Yükleniyor...