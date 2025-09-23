ALİ NACİ KÜÇÜK - Bu ifade Galatasaray takımında Zidane etkisi hissettiren İlkay Gündoğan’a..

Gerçekten de oyun zekâsı Einstein gibi İlkay’ın…

Her dokunuşu akıl doluydu.

Belki tabelada ismi yok ama Galatasaray’ın bütün tehlikeli ataklarının, gol pozisyonlarının başlangıcı İlkay’ın ayağından çıkış yaptı.

Bir virtüöz gibi takımını yönetti ve sadece ofansta değil, öyle ki merkezde her hata yapan İlkay’a dönüp baktı, o da açıkları kapattı!

Saygıyı da, takdiri de sonuna kadar hak ediyor…

Barış-Yunus bir ayrıcalık

Şampiyonlar Ligi büyük bir yara ile başlasa da Galatasaray dün yine ‘bu ligin sefiri benim’ mesajını verdi ve 6’da 6 yaptı. Yunus Akgün ilk 45 dakikayı hem bir gol hem de klas topuk pası ile yaptığı asistle kapattı.

Her zaman dediğim gibi Barış ile Yunus, Galatasaray’ın en önemli ayrıcalıklarından biri oldu. İcardi ise kilo, yağ oranı eleştirileri altında 4. golünü attı. Çünkü İcardi, dünyaya âdeta gol atmak için gelmiş, hayattaki en iyi yaptığı şeyi yine klas bir dokunuşla ağlara gönderdi.

Torreira golle taçlandırdı

Lemina olmayınca orta saha zaman zaman açık verse de çalışkan Torreira, çok yoruldu, enerjisi biterken uzaktan attığı golle performansını taçlandırdı.

Singo ise kalitesini, dinamikliğini, üst düzey bir stoper olduğunu ortaya koydu.

Galatasaray’ın kadrosu, kalitesi Türkiye için fazla!

Avrupa’da ise bana göre kalitesi değil nefesi, enerjisi, atletizmi yetmiyor aslında!

Bir de unutmadan belirtelim, ilk yarıda Torreira faulleri ve hakeme itirazı ile kırmızıyı pas geçti!

Yasin Kol kartı çıkarsa kimse ‘A’ diyemezdi!