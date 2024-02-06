Semih Kılıçsoy'un ilginç başarı hikayesi! Bu çocuğu görmediniz mi?

Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ondaki cevheri keşfedemedi, çok kısıtlı süreler verdi. Aboubakar kadro dışı bırakılmasa, Cenk Tosun sakatlanmasa Semih Kılıçsoy kulübede beklemeye devam edecekti…

MURAD TAMER'İN HABAERİ - Beşiktaş’ta Semih Kılıçsoy, son karşılaşmalara damgasını vurmaya devam ediyor. Trabzonspor maçını âdeta tek başına kazanan genç yıldız, takımının da üç hafta sonra galibiyet elde etmesini sağladı. Sakatlığı biter bitmez kaldığı yerden devam eden ve iki gol atan 18 yaşındaki oyuncunun yükseliş hikâyesi oldukça ilginç. Genç Millî Takım’da hakkının yenmesine, Beşiktaş’ta hocalarının bir türlü kendisine güvenmemesine rağmen sabırla sırasını bekledi. 17 Yaş Altı Millî Takım’ında 13 maçta 9 gol atmasına rağmen Tolunay Kafkas tarafından kadroya alınmadı.

KİMLER GELDİ, KİMLER GEÇTİ

Semih’in fark edilmesi için Beşiktaş’ın tarihin en kötü sezonlarından birini yaşaması ve üç teknik direktör değiştirmesi gerekti! Şenol Güneş döneminde sadece Karagümrük maçında oyuna 77’de girdi. Burak Yılmaz, Antalyaspor maçında 85’te sahaya sürdü, Rıza Çalımbay ise Samsunspor karşısında 90+5’te şans verdiği genç oyuncuyu Alanyaspor karşısında 11’de başlattı ama 70’te çıkardı. Altyapı hocası Serdar Topraktepe başa geçince potansiyelini iyi bildiği Semih’e üç maçta da 11’de yer verdi. Genç yıldız da bu maçlarda üç gol atarak formayı âdeta pençeleriyle aldı…

HALİL GELSEYDİ YİNE YOKTU!

Beşiktaş, sezon başında Ahmet Nur Çebi ve Şenol Güneş döneminde Brendtford’dan Halil Dervişoğlu’nu kadroya katmayı planlıyordu. Oyuncunun bileti bile alınmıştı ancak Halil, daha sonra Galatasaray’ı tercih etti. Bu transfer gerçekleşseydi, kimse Semih Kılıçsoy’un yüzüne bile bakmayacaktı.

YUMRUK YEDİ, SESİ ÇIKMADI

Semih Kılıçsoy; müthiş yeteneklerinin yanı sıra efendiliğiyle de Beşiktaş taraftarının gönlünde taht kurdu. Trabzonspor Qkarşılaşmasında gergin dakikalar oynanırken Rayyan Baniya’nın yumruğunu suratına yiyen Semih, ortalığı yangın yerine çevirmedi. Hakem hocalarının ‘kırmızı kart’ dediği pozisyonda Semih kaldığı yerden maça devam etti.

DEVLER SEMİH İÇİN SIRADA

Semih Kılıçsoy, Serdar Topraktepe göreve gelince çıktığı üç maçta üç gol atınca Ajax, Sevilla, Wolverhampton ve Genk tarafından takibe alınmıştı. Genç yıldız gollere devam edince Borussia Dortmund ve Tottenham da devreye girdi. Feyyaz Uçar’ın, “Elimizde tutmamız zor” dediği Semih için sezon sonunda kıyasıya bir rekabet yaşanması bekleniyor. Siyah beyazlı yönetim en az 30 milyon avro bonservis geliri bekliyor.