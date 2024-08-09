Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Şenol Güneş sürprizi! Trabzon ziyareti sosyal medyada gündem oldu

Şenol Güneş sürprizi! Trabzon ziyareti sosyal medyada gündem oldu

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Şenol Güneş sürprizi! Trabzon ziyareti sosyal medyada gündem oldu

Spor Haberleri

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve yakın zamanda Güney Kore ekiplerinden Seul'a imza atacağı iddia edilen Şenol Güneş'in Trabzon'da bulunması taraftarların dikkatini çekti.

Türk futbolunun tecrübeli teknik direktörlerinden Şenol Güneş, memleketi Trabzon'da görüntülendi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'yı ziyaret eden Güneş, sosyal medyada gündem oldu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç açıklamasında, "Türk futbolunun ve Trabzonspor'umuzun efsane isimlerinden Sn. Şenol Güneş ile Trabzonspor eski asbaşkanlarından Sn. Hayrettin Hacisalihoğlu misafirimiz oldular" ifadelerine yer verdi.

Şenol Güneş sürprizi! Trabzon ziyareti sosyal medyada gündem oldu - 1. Resim

Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya açıklamasında, "Trabzonspor’umuzun ve Türk Futbolunun efsane isimlerinden, A Milli Takımımızın önceki Teknik Direktörü Şenol Güneş hocamızı ve Trabzonspor’umuzun eski yönetim kurulu üyesi Hayrettin Hacısalihoğlu’nu belediyemizde misafir ettik. Trabzon’umuzun yetiştirdiği kıymetli spor adamlarımızla spora, gençliğe ve Trabzon'a dair keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Şenol Güneş sürprizi! Trabzon ziyareti sosyal medyada gündem oldu - 2. Resim

ŞENOL GÜNEŞ TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜ BIRAKTI MI?

Şu an boşta olan 71 yaşındaki hocanın yakın zamanda Güney Kore ekiplerinden Seul'a gideceği öne sürülmüştü.

Deneyimli hocanın en az  3 sene daha antrenörlüğe devam etmek istediği konuşuluyor.

Şenol Güneş, son olarak Beşiktaş'ı çalıştırdıktan sonra herhangi bir takımda görev almamıştı.

Düzenleyen:  - Spor
ABD'nin savaş gemilerine karşı hamle! İran Devrim Muhafızları topyekün saldırı istiyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Barcelona, Dani Olma transferini duyurdu! 500 milyon euroluk bedel dudak uçuklattı - SporDani Olmo imzaladı! Serbest kalma maddesi 500 milyon euroSüper Lig'de hasret sona eriyor! Sezonun açılış maçında Galatasaray, Hatayspor'u ağırlıyor! İşte muhtemel 11'ler - SporAçılış maçında Galatasaray ile Hatayspor karşılaşıyorBurak Yılmaz, Beşiktaş'tan transfer yaptı! Genç yıldız Kayserispor'a imza attı - SporBurak Yılmaz, Beşiktaş'tan transfer yaptıTaha Akgül, Paris 2024'te yarı finale yükseldi! - SporTaha Akgül, Paris 2024'te yarı finale yükseldi!Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Taha Akgül çeyrek finalde! - SporParis 2024'te Taha Akgül çeyrek finalde!Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu: "Ahlaksızlara tolerans yok" - SporDursun Özbek: "Ahlaksızlara tolerans yok"
Sonraki Haber Yükleniyor...