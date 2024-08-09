Şenol Güneş sürprizi! Trabzon ziyareti sosyal medyada gündem oldu

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve yakın zamanda Güney Kore ekiplerinden Seul'a imza atacağı iddia edilen Şenol Güneş'in Trabzon'da bulunması taraftarların dikkatini çekti.

Türk futbolunun tecrübeli teknik direktörlerinden Şenol Güneş, memleketi Trabzon'da görüntülendi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'yı ziyaret eden Güneş, sosyal medyada gündem oldu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç açıklamasında, "Türk futbolunun ve Trabzonspor'umuzun efsane isimlerinden Sn. Şenol Güneş ile Trabzonspor eski asbaşkanlarından Sn. Hayrettin Hacisalihoğlu misafirimiz oldular" ifadelerine yer verdi.

Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya açıklamasında, "Trabzonspor’umuzun ve Türk Futbolunun efsane isimlerinden, A Milli Takımımızın önceki Teknik Direktörü Şenol Güneş hocamızı ve Trabzonspor’umuzun eski yönetim kurulu üyesi Hayrettin Hacısalihoğlu’nu belediyemizde misafir ettik. Trabzon’umuzun yetiştirdiği kıymetli spor adamlarımızla spora, gençliğe ve Trabzon'a dair keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

ŞENOL GÜNEŞ TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜ BIRAKTI MI?

Şu an boşta olan 71 yaşındaki hocanın yakın zamanda Güney Kore ekiplerinden Seul'a gideceği öne sürülmüştü.

Deneyimli hocanın en az 3 sene daha antrenörlüğe devam etmek istediği konuşuluyor.

Şenol Güneş, son olarak Beşiktaş'ı çalıştırdıktan sonra herhangi bir takımda görev almamıştı.