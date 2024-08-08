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Trabzonspor, Rapid Wien ile karşılaşıyor! UEFA Avrupa Ligi 3.eleme turu

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Trabzonspor, Rapid Wien ile karşılaşıyor! UEFA Avrupa Ligi 3.eleme turu

Spor Haberleri

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Rapid Wien'i ağırlıyor. Karşılaşmanın gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk edecek.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek. Tohver'in yardımcılığını Silver Koiv ve Sten Klaasen yapacak.

Bordo-mavililer, Avusturya temsilcisi karşısında ilk maçtan sonuçla ayrılarak rövanş karşılaşması için avantaj sağlamak istiyor.

TRABZONSPOR - RAPİD WİEN MAÇI İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Savic, Eren, Malheiro, Lundstram, Mendy, Ozan, Cihan, Visca, Draguş.

Rapid Wien: Hedi, Oswald, Hofmann, Raux Yao, Auer, Sangare, Grgic, Seidl, Burgstaller, Jansson, Beljo.

TRABZONSPOR’UN MUHTEMEL RAKİBİ BELLİ OLDU

Trabzonspor, Rapid Wien'i elemesi durumunda Braga - Servette maçının kazananıyla oynayacak.

Düzenleyen:  - Spor
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