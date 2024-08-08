Abdullah Avcı'ya istifa şoku! Trabzonsporlu taraftarlar mağlubiyete tepki gösterdi

Trabzonsporlu taraftarlar, İç sahada kaybedilen Rapid Wien maçı sonrası Abdullah Avcı'ya yönelik tepki göstererek, istifa tezahüratlarında bulundu.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Rapid Wien'e 1-0 yenilerek tur şansını zora soktu.

Mücadele sonrası Abdullah Avcı'ya yönelik gösterilen tepkiler ise şaşırttı.

Mücadelenin son düdüğü sonrası taraftarlar soyunma odasına yönelen teknik direktör Abdullah Avcı'ya yönelik 'Avcı istifa' tezahüratı yaptı.

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Rapid Wien'e karşı alınan yenilgi sonrasında açıklamalarda bulundu.

Organize bir takıma karşı oynadıklarını aktaran Avcı, "Yüzde 90 oyuncu grubuyla yola devam ediyorlar. İlk yarıyı konuşursak rakip oyun ve organizasyon olarak bizden üstündü. Topu kaybettiğimiz yerlerde rakibe uzak kaldığımız için pres yapamadık. İkinci yarı aslında oyun bize dönüyordu. Rakip golden sonra biraz daha fazla topa sahip oldu. Biz girdiğimiz pozisyonların karşılığını alamadık. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Telafi etmek için 3 gün sonra bir fırsatımız var." dedi.

ABDULLAH AVCI 'HEYECANIM YÜKSEK' DEMİŞTİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Rapid Wien ile oynanan ilk maç sonrası şöyle konuşmuştu:

"Şu ana kadar iyi, dengeli, doğru oyuncular üzerinden gittik. Şampiyonluk senesindeki gibi heyecanım çok yüksek, ekibin de öyle. Taraftarımız da desteği arttırırsa olumlu cevaplar vereceğiz. Umarız transferler gerçekleştikçe ve bu arayı geçtikçe daha iyi sonuçlar alacağız." diye konuştu."