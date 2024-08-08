Trabzonspor ve Başakşehir Avrupa'da avantaj peşinde

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda, RAMS Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda avantaj için sahaya çıkacak.

Fenerbahçe’nin ardından bugün iki farklı kulvarda iki takımımız daha Avrupa sahnesine çıkacak. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda bugün Avusturya’nın Rapid Wien takımını misafir edecek. Rövanş için avantaj arayacak bordo mavililerde UEFA listesine eklenen yeni transferler Okay Yokuşlu ve Stefan Savic de şans verilmesi durumunda forma giyebilecek. Fırtına turu geçerse play-off turunda Braga-Servette maçının kazananıyla karşılaşacak.

ÜLKE PUANI İÇİN

Bir diğer temsilcimiz Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Gürcistan deplasmanında İberia Tiflis ile kozlarını paylaşacak. Başakşehir, rakibini elemesi durumunda İrlanda ekibi St. Patrick’s Athletic ile Azerbaycan ekibi Sabah eşleşmesinde tur atlayacak ekiple play-off etabında mücadele edecek. Beklentimiz iki temsilcimizin de ilk sınavlarından galibiyetle ayrılıp avantaj yakalaması ve ülke puanına katkı vermesi.

TRABZONSPOR - RAPİD WİEN

SAAT: 20.00

STAT: Papara Park

HAKEM: Kristo Tohver (Estonya)

YAYIN: A Spor

İBERİA TİFLİS - BAŞAKŞEHİR

SAAT: 19.00

STAT: Mikheil Meskhi

HAKEM: David Dickinson (İskoçya)

YAYIN: TRT Spor

AVCI: İKİ TRANSFER DAHA

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Rapid Wien maçı için hücumda ve savunmada gerekli çalışmaları yaptıklarını ve avantajlı skor istediklerini söylerken transfer için, "İki isim daha alacağız. Forvete Sörloth, Cornelius ve Onuachu gibi iz bırakacak profilde bir oyuncu bakıyoruz" sözlerini kullandı.

BATAGOV’DAN DÖRT YILLIK İMZA

Trabzonspor, Ukrayna ekibi Zorya Luhansk forması giyen 22 yaşındaki stoper Arseniy Batagov’la dört yıllık sözleşme imzaladı. Bordo mavililer futbolcu için eski kulübüne 1,8 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Batagov’un savaş durumundaki Ukrayna’dan ayrılabilmesi için yetkili bakanlıktan onay bekleniyor.