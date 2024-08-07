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Trabzonsporlu Ozan Tufan, şampiyonluğun şifresini verdi

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Trabzonsporlu Ozan Tufan, şampiyonluğun şifresini verdi

Spor Haberleri

Sezon başında Hull City'den Trabzonspor'a transfer olan Ozan Tufan, Avusturya ekibi Rapid Wien ile oynanacak Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Yeni sezonda iddialı hazırlanan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk edecek.

Trabzonspor'un orta alan oyuncusu Ozan Tufan ilk turu galibiyetlerle geçmelerinin kendileri açısından önemli olduğunu belirterek, "Biliyorsunuz futbolda galibiyeti devam ettirmek ve sürdürmek takım için önemli. Rakiplerin de tedirgin olmasını sağlıyor. Tabii ki zor maç olacak ama hocamızın da direktiflerini doğru yansıtabilirsek turu alabileceğimizi düşünüyorum. Çok güzel bir ekibimiz var." dedi.

Trabzonsporlu Ozan Tufan, şampiyonluğun şifresini verdi - 1. Resim

OZAN TUFAN: HOCAYA SORMAK LAZIM

Yıllardır milli takımda oynadığı takım arkadaşlarıyla aynı kulüpte forma şansı bulduğunu dile getiren Ozan Tufan, şunları kaydetti:

"Bu gerçekten güzel bir his. Adaptasyon adına sorun yaşadığımı düşünmüyorum. Hocamız ve ekibi de bana bu durumu aşıladılar. Gözlemlerime göre şehir, taraftarlar ve takım arkadaşlarımızın birbirimize güvenimiz olduğu sürece yapamayacağımız bir şey yok. Şampiyonluklar iyi bir arkadaşlıktan, iyi bir gruptan geçer. Bu senenin bizim adımıza olumlu geçeceğini düşünüyorum. İlk maçtaki performansımı hocaya sormak lazım. Yolumuz uzun, önümüz açık, inşallah iyi bir sezon bizi bekliyor. Umarım şampiyonlukla taçlandırabiliriz.

Düzenleyen:  - Spor
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