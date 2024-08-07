Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Trabzonspor, Ukraynalı futbolcu Batagov'u resmen duyurdu

Trabzonspor, Ukraynalı futbolcu Batagov'u resmen duyurdu

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Trabzonspor, Ukraynalı futbolcu Batagov&#039;u resmen duyurdu

Spor Haberleri

Transferde atağa kalkan Trabzonspor, Arseniy Batagov ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi.

Trabzonspor, Zorya Luhansk takımından Arseniy Batagov'u kadrosuna kattı. Karadeniz ekibi, genç oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi.

Hızı ve teknik kapasitesiyle dikkat çeken Arseniy Batagov, 2022'de imza attığı Zorya Luhansk'ta 63 karşılaşmada forma giyip 3 gol, 4 asistlik katkı sağladı.

Düzenleyen:  - Spor
ABD ve İngiltere, Japonya'nın İsrail'i davet etmemesi üzerine Nagazaki'yi anma törenine katılmayacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray, Brezilyalı Victor Cardoso'yu transfer etti - SporGalatasaray, Brezilyalı Victor Cardoso'yu transfer ettiTFF'de 4 Yargıtay üyesi istifa etti - Spor4 Yargıtay üyesi peş peşe istifa etti!Galatasaray'dan 22 milyon euroluk satış! Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri doğruladı - SporKerem Aktürkoğlu'nun menajeri doğruladıFenerbahçe'den yılın transfer hamlesi! Galatasaray'ın istediği yıldıza talip oldular - SporFenerbahçe, Galatasaray'ın istediği yıldıza talip olduTrabzonspor, İstanbul'daki Kartal tesislerinin kullanım hakkını 30 yıl süreyle aldı - SporKartal tesislerinin kullanımı hakkı Trabzonspor'un olduİbrahim Hacıosmanoğlu, Hakan Çalhanoğlu ile konuşmasını anlattı! Olay Mehmet Büyükekşi sözleri - Spor"Bir kaptan bunu demez"
Sonraki Haber Yükleniyor...