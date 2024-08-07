Trabzonspor, Ukraynalı futbolcu Batagov'u resmen duyurdu
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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Transferde atağa kalkan Trabzonspor, Arseniy Batagov ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi.
Trabzonspor, Zorya Luhansk takımından Arseniy Batagov'u kadrosuna kattı. Karadeniz ekibi, genç oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi.
Hızı ve teknik kapasitesiyle dikkat çeken Arseniy Batagov, 2022'de imza attığı Zorya Luhansk'ta 63 karşılaşmada forma giyip 3 gol, 4 asistlik katkı sağladı.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor