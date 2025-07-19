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Serdar Dursun bayıldı! Eşi o anları böyle paylaştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Serdar Dursun bayıldı! Eşi o anları böyle paylaştı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Futbolcu Serdar Dursun, eşi Yasemin Dursun hastanede doğum yaparken fenalaşarak baygınlık geçirdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

İran ekini Persepolis'te forma giyen golcü oyuncu Serdar Dursun ve eşi Yasemin Dursun, ikinci çocukları Elanur’u kucaklarına aldı. Çiftin mutlu günü, beklenmedik bir olayla sosyal medyanın gündemine oturdu.

BAYGINLIK GEÇİRDİ

Doğum esnasında eşinin yanında olan Serdar Dursun, heyecanına yenik düştü ve ameliyathanede bayıldı.

Yasemin Dursun, o unutulmaz anların fotoğrafını paylaştı. Paylaşımına ise, "Ne zaman bayıldı ben rahatladım" notu düştü.

Yasemin Dursun’un bu esprili paylaşımı kısa sürede gündeme oturdu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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