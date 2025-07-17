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Benzini sulu çıktı! İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan taksiyle yola devam etti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Benzini sulu çıktı! İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan taksiyle yola devam etti
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tebriz'e yolculuk eden İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın aracı ile kendine eşlik eden araçlara su katılmış benzin satıldığı, araçların yolda kaldığı belirtildi. Yolda kalan Pezeşkiyan'ın taksiyle yoluna devam ettiği ortaya çıktı.

İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) göre, İran Cumhurbaşkanı Özel Müfettişi Mustafa Mevlevi konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Mevlevi, İsrail'in 13 Haziran'da İran'a saldırı başlatması üzerine ülke yetkililerinin uçak kullanmayı bırakması sonrasında Pezeşkiyan'ın karayolu üzerinden Tebriz ziyaretine değinerek, Cumhurbaşkanı ve ona eşlik edenlerin yolda kaldığını söyledi.

Pezeşkiyan'ın bulunduğu aracın Tahran'dan Tebriz’e giderken yoldaki bir istasyondan yakıt aldığını aktaran Mevlevi, araca su karıştırılmış benzin koyulduğunu bu nedenle araçların çalışamaz hale geldiğini ifade etti.

PEZEŞKİYAN TAKSİYLE DEVAM ETTİ

Mevlevi, yolda kalan Pezeşkiyanile koruma ekibinin yolculuğun geri kalanını taksi ile tamamladığını söyledi.

Pezeşkiyan'ın konuyla alakalı il yöneticileri ile temasa geçmediğini belirten Mevlevi, sonrasında yaptıkları araştırmada söz konusu istasyonun daha önce de benzine su kattığını ve hakkında şikayetler olduğunu aktardı.

Olayın yaşandığı ziyarete ilişkin kesin bir tarih belirtilmedi ancak geçen hafta olduğu tahmin ediliyor.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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