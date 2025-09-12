Serdar Dursun, Süper Lig'e geri döndü! 1 yıllık sözleşme imzaladı

Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor transferin bitimine 24 saat kala Serdar Dursun'u renklerine bağladı.



33 yaşındaki golcü oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Kocaelispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Hoş geldin Serdar! Serdar Dursun ile kulübümüz arasında 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

