Serdar Dursun, Süper Lig'e geri döndü! 1 yıllık sözleşme imzaladı
Spor Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Kocaelispor, golcü oyuncu Serdar Dursun ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor transferin bitimine 24 saat kala Serdar Dursun'u renklerine bağladı.
33 yaşındaki golcü oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Kocaelispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Hoş geldin Serdar! Serdar Dursun ile kulübümüz arasında 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.
