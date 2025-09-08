Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Kocaelispor'dan transfer hamlesi! Parma'dan Botond Balogh kiralandı

Kocaelispor'dan transfer hamlesi! Parma'dan Botond Balogh kiralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kocaelispor&#039;dan transfer hamlesi! Parma&#039;dan Botond Balogh kiralandı
Kocaelispor, Haber
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Transfer sezonun kapanmasına az bir süre kala Kocaelispor, 23 yaşındaki Macar stoperi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kocaelispor, ligin ilk 4 haftası 1 berabelik 3 mağlubiyet alarak yalnızca 1 puan toplayabildi. Bu gidişat sebebiyle defans hattını güçlendirmek isteyen yeşil-siyahlılar Parma'dan 23 yaşındaki Macar stoper Botond Balogh'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kocaelispor'dan transfer hamlesi! Parma'dan Botond Balogh'u kiralandı - 1. Resim

Yeşil-siyahlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbolcu Botond Balogh'un kulübümüze geçici transferi konusunda oyuncunun mevcut kulübü Parma Calcio ile anlaşmaya varılmış olup futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olacak kiralık sözleşme imzalanmıştır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gürsel Tekin'den Halk TV'ye canlı yayında ayar: "Beni niye çıkarıyordunuz o zaman televizyonunuza!"Araklı su kesintisi: TİSKİ duyurdu, Trabzon'da sular ne zaman gelecek?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dünya ikincisi A Milli Kadın Voleybol Takımı yurda döndü! "Hayallerimizin ötesinde bir an'' - SporDünya ikincisi A Milli Kadın Voleybol Takımı yurda döndü! "Hayallerimizin ötesinde bir an''Türk oyuncuya İspanya'dan teklif! Babasının yolundan gidiyor - SporTürk oyuncuya İspanya'dan teklif! Babasının yolundan gidiyorGalatasaray İsveçli genç yıldızı takibe aldı! Otto Rosengren sarı-kırmızılıların radarında - SporGalatasaray genç yıldızı takibe aldı!Cengiz Ünder'den sonra gündem oldu! İşte Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer olan oyuncular - SporKimler yok ki! İşte F.Bahçe'den Beşiktaş'a transfer olan oyuncularSüper Lig'de bir teknik adam ayrılığı daha! Başakşehir, ayrılığı resmen duyurdu - SporBaşakşehir'de Çağdan Atan dönemi sona erdi5-0 mağlup olmuşlardı! Azerbaycan Milli Takımı'nda Fernando Santos dönemi sona erdi - SporAzerbaycan Milli Takımı'nda Santos dönemi sona erdi
Sonraki Haber Yükleniyor...