Kocaelispor'dan transfer hamlesi! Parma'dan Botond Balogh kiralandı

Kocaelispor, ligin ilk 4 haftası 1 berabelik 3 mağlubiyet alarak yalnızca 1 puan toplayabildi. Bu gidişat sebebiyle defans hattını güçlendirmek isteyen yeşil-siyahlılar Parma'dan 23 yaşındaki Macar stoper Botond Balogh'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yeşil-siyahlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbolcu Botond Balogh'un kulübümüze geçici transferi konusunda oyuncunun mevcut kulübü Parma Calcio ile anlaşmaya varılmış olup futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olacak kiralık sözleşme imzalanmıştır" denildi.