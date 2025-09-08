Kocaelispor'dan transfer hamlesi! Parma'dan Botond Balogh kiralandı
Transfer sezonun kapanmasına az bir süre kala Kocaelispor, 23 yaşındaki Macar stoperi kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kocaelispor, ligin ilk 4 haftası 1 berabelik 3 mağlubiyet alarak yalnızca 1 puan toplayabildi. Bu gidişat sebebiyle defans hattını güçlendirmek isteyen yeşil-siyahlılar Parma'dan 23 yaşındaki Macar stoper Botond Balogh'u kiralık olarak kadrosuna kattı.
Yeşil-siyahlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbolcu Botond Balogh'un kulübümüze geçici transferi konusunda oyuncunun mevcut kulübü Parma Calcio ile anlaşmaya varılmış olup futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olacak kiralık sözleşme imzalanmıştır" denildi.
