Genç milliler, Karadağ'a gol yağdırdı: 8-1

Genç milliler, Karadağ'a gol yağdırdı: 8-1

Genç milliler, Karadağ'a gol yağdırdı: 8-1
U15 Millî Takımımız, Podgoritsa'da özel maçta karşılaştığı Karadağ'ı 8-1 mağlup etti. Milliler, 30 Ekim Perşembe günü Karadağ ile bir özel maç daha oynayacak.

U15 Millî Takımımız, Karadağ'ın Podgoritsa şehrinde oynanan özel maçta rakibini 8-1 mağlup etti.

Karadağ Futbol Federasyonu Tesisleri'nde oynanan mücadelede Millî Takımımızın gollerini 9 ile 51. dakikalarda Ayaz Özbuğutu, 38. dakikada (P) River Phoenix Kemal Gezer, 45. dakikada Deniz Demirci, 72. dakikada Mustafa Enes Bozabalı, 77 (P) ile 87. dakikalarda Necat Doğu ve 89. dakikada Armağan Lortoğlu kaydetti. Karadağ'ın tek golünü ise 42. dakikada Aleksandar Jovanovic attı.

U15 Millî Takımımız, 30 Ekim Perşembe günü Karadağ ile bir özel maç daha oynayacak.

Genç milliler, Karadağ'a gol yağdırdı: 8-1 - 1. Resim

Stat: Karadağ FF Tesisleri

Hakemler: Manojlo Sekulic, Stanisa Popovic, Radisav Obradovic, Stefan Golocevac

Karadağ: Ljeon Camaj, Damjan Besovic (Dk.60 Viktor Vojinovic), Radovan Radunovic (Dk.66 Simon Kalezic), Matija Simonovic, Milan Bojovic (Dk.46 Bogdan Jokic), Jovan Rakovic, Dimitrije Visnjic (Dk.76 Aleksandar Radojevic), Petar Vujovic (Dk.46 Danilo Vukcevic), Aleksandar Jovanovic, Petar Vukovic (Dk.66 Matea Tomic), Dorde Perunicic (Dk.76 Uros Ursa)

Türkiye: Berk Kirman (Dk.72 Doruk Yazıcı), Osman Kurumahmut (Dk.82 Ahmet Emin Şahin), Cengizhan Özkaya (Dk.82 Yusuf Katı), Ahmet Eymen Sert (Dk.82 Yusuf Yağız Yavuz), Eymen Ayyıldız (Dk.72 Ege Cemil Mandıralı), Mustafa Enes Bozabalı (Dk.72 Necat Doğu), Noyan Özkan (Dk.60 Enes Aker), River Phoenix Kemal Gezer (Dk.82 Samet Buğra Türkoğlu), Selim Cihan (Dk.72 Tunahan Bulut), Deniz Demirci (Dk.60 Armağan Lortoğlu), Ayaz Özbuğutu (Dk.82 Baran Türker)

U15 Millî Takımımızın Karadağ maçları aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Mete Aliustaoglu (Borussia Mönchengladbach), Berk Kirman (Galatasaray A.Ş.), Doruk Yazıcı (Fenerbahçe A.Ş.)

Defans: Ege Cemil Mandıralı (Samsunspor A.Ş.), Yusuf Katı (Gençlerbirliği), Ahmet Eymen Sert (Fenerbahçe A.Ş.), Eymen Ayyıldız (Galatasaray A.Ş.), Okan Cengizhan Özkaya (Borussia Mönchengladbach), Yusuf Yağız Yavuz (İstanbulspor A.Ş.), Osman Kurumahmut (Fenerbahçe A.Ş.), River Phoenix Kemal Gezer (AFC Ajax)

Orta Saha: Ahmet Emin Şahin (Trabzonspor A.Ş.), Armağan Lortoğlu (Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.), Mustafa Enes Bozabalı (Fenerbahçe A.Ş.), Deniz Demirci (Fenerbahçe A.Ş.), Enes Aker (Fenerbahçe A.Ş.), Noyan Özkan (FC Augsburg), Necat Doğu (Göztepe A.Ş.), Ayaz Özbuğutu (Fenerbahçe A.Ş.), Tunahan Bulut (Gençlerbirliği), Samet Buğra Türkoğlu (Trabzonspor A.Ş.)

Forvet: Baran Türker (Samsunspor A.Ş.), Selim Cihan (Bayer 04 Leverkusen)

Teknik Direktör: Tolga Şanbay

