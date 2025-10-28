Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mauro Icardi'nin menajerinden Galatasaray'a transfer mesajı: O tarihe kadar bir teklif gelmezse...

Mauro Icardi'nin menajerinden Galatasaray'a transfer mesajı: O tarihe kadar bir teklif gelmezse...

Güncelleme:
Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, Arjantinli yıldızın geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi için temsilcisinden sarı kırmızılı yönetime transfer mesajı geldi.
 

"BAŞKA SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRMEKTE ÖZGÜR OLACAĞIZ"

İtalyan gazeteci Di Marzio'ya konuşan Pino, "Şu ana kadar kulüpten kimse bizimle iletişime geçmedi. Dursun Özbek  ve Abdullah Kavukcu'nun açıklamalarını okudum ama Galatasaray kaptanının kulübün niyetini sezon sonuna kadar beklemesi doğru olmaz. Biz aralık ayına kadar bekleyeceğiz, o tarihe kadar bir teklif gelmezse başka seçenekleri değerlendirmekte özgür olacağız." dedi.
 

"BU SEVİYEDEKİ BİR OYUNCU UZUN SÜRE BEKLETİLMEMELİ"

Arjantinli yıldızın belirsizlik içinde olduğunu kaydeden Pino, "Söylediklerimde hiçbir saygısızlık yok. Ancak Galatasaray kaptanının belirsizlik içinde kalması doğru değil. Kulüp elbette kendi kararlarını verebilir ama bu seviyedeki bir oyuncu uzun süre bekletilmemeli. Mauro’nun Galatasaray’ı ne kadar çok sevdiğini herkes biliyor ama bu durum sadece futbol değil, aynı zamanda bir insanın özel hayatını da ilgilendiriyor." ifadelerini kullandı.
 
"MAURO ICARDI SAYGIYI HAK EDİYOR"

Sarı kırmızılı kulübün Icardi'yi tutmak istiyorsa adım atması gerektiğini söyleyen temsilci, "Başkan Dursun Özbek’in de söylediği gibi, Icardi Galatasaray’ı hak ettiği seviyelere taşıdı. Fiziksel olarak iyi olmadığı dönemlerde bile takım için sahaya çıktı. Galatasaray ve taraftarlar için çok özel bir hikayesi var. Bu nedenle Mauro saygıyı hak ediyor. Eğer kulüp onu tutmak istiyorsa, bunu artık göstermesi gerekiyor." şeklinde konuştu.
