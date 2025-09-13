Serdar Dursun'dan taraftara mesaj: Hazırım
Trendyol Süper Lig’de Kocaelispor'un transferin son anlarında kadrosuna kattığı Serdar Dursun, taraftarlara mesaj gönderdi. Kocaelispor'a transfer olan golcü oyuncu, "Terimin son damlasına kadar mücadele etmeye hazırım" dedi.
Trendyol Süper Lig’de Kocaelispor'un dün gece kadrosuna kattığı deneyimli golcü oyuncu Serdar Dursun sosyal medya hesabından taraftara "Hazırım" mesajı verdi.
"TARAFTARLA BULUŞMAYA GELİYORUM"
Serdar Dursun paylaşımında, "Yeni bir sayfa, yeni bir mücadele! Körfez’in ateşini hissetmeye, Kocaelispor taraftarıyla buluşmaya geliyorum. Terimin son damlasına kadar mücadele etmeye hazırım. Desteğinizle çok daha güçlüyüz" ifadelerine yer verdi.
