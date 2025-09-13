Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Serdar Dursun'dan taraftara mesaj: Hazırım

Serdar Dursun'dan taraftara mesaj: Hazırım

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Serdar Dursun&#039;dan taraftara mesaj: Hazırım
Serdar Dursun, Kocaelispor, Transfer, Trendyol Süper Lig, Futbol, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig’de Kocaelispor'un transferin son anlarında kadrosuna kattığı Serdar Dursun, taraftarlara mesaj gönderdi. Kocaelispor'a transfer olan golcü oyuncu, "Terimin son damlasına kadar mücadele etmeye hazırım" dedi.

Trendyol Süper Lig’de Kocaelispor'un dün gece kadrosuna kattığı deneyimli golcü oyuncu Serdar Dursun sosyal medya hesabından taraftara "Hazırım" mesajı verdi.

Serdar Dursun'dan taraftara mesaj: Hazırım - 1. Resim

"TARAFTARLA BULUŞMAYA GELİYORUM"

Serdar Dursun paylaşımında, "Yeni bir sayfa, yeni bir mücadele! Körfez’in ateşini hissetmeye, Kocaelispor taraftarıyla buluşmaya geliyorum. Terimin son damlasına kadar mücadele etmeye hazırım. Desteğinizle çok daha güçlüyüz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cherif Ndiaye, bir kez daha Süper Lig'de: 4 yıllık imzaYunan'a Osmanlı tokadı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yunan'a Osmanlı tokadı - SporYunan'a Osmanlı tokadıBeşiktaş'ta Sergen Yalçın, Başakşehir 11'ini belirledi: Yeni transfer kadroda - SporBeşiktaş'ta Sergen Yalçın, Başakşehir 11'ini belirledi: Yeni transfer kadrodaCherif Ndiaye, bir kez daha Süper Lig'de: 4 yıllık imza - SporCherif Ndiaye, bir kez daha Süper Lig'de: 4 yıllık imzaSamsunspor'un 13. transferi Galatasaray'dan - SporSamsunspor'un 13. transferi Galatasaray'danSüper Lig kulüplerinden 12 Dev Adam'a tebrik - SporSüper Lig kulüplerinden 12 Dev Adam'a tebrikTFF'ye EuroBasket finali için dev talep: Derbinin saatini değiştirin - SporTFF'ye EuroBasket finali için dev talep
Sonraki Haber Yükleniyor...