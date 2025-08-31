Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sırbistan'da sakatlık şoku! Bogdanovic sezonu kapattı

- Güncelleme:
Sırbistan kaptanı Bogdan Bogdanovic, EuroBasket'in kalan bölümünde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

A Milli Basketbol Takımımızın, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) grup maçlarındaki son rakibi Sırbistan'a kötü haber geldi.

Kariyerinde bir dönem Fenerbahçe Beko forması da giyen Bogdan Bogdanovic, yaşadığı sakatlık nedeniyle Sırbistan'ın EuroBasket kadrosundan çıkarıldı ve turnuvanın kalan bölümünde forma giyemeyecek.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili EuroBasket 2025'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "EuroBasket'in geri kalanını hamstring sakatlığı nedeniyle kaçıracak olan Bogdan Bogdanovic’e acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

İLK 2 MAÇTA FORMA GİYDİ

A Grubu'nda Sırbistan'ın çıktığı ilk 2 maçta forma giyen 33 yaşındaki şutör, 9 sayı, 4 asist ve 3,5 ribaunt performansı sergiledi.

