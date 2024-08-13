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Sivasspor, Inter'in eski yıldızı Keita Balde'yi transfer etti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Sivasspor, Inter&#039;in eski yıldızı Keita Balde&#039;yi transfer etti

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, yıldız futbolcu Keita Balde'yi kadrosuna kattı. Barcelona alt yapısında yetişen golcü; Lazio, Monaco, Inter gibi dev takımlarda forma giydi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, Senegalli golcü oyuncu Keita Balde'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 29 yaşındaki forvet oyuncusu Keita Balde ile anlaşmaya vardı.

Sivasspor, Inter'in eski yıldızı Keita Balde'yi transfer etti - 1. Resim

Sivas'a gelen Balde, Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini 2 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

8 Mart 1995'te İspanya'da dünyaya gelen Balde futbola CF Damm altyapısında başladı. Ardından Barcelona alt yapısında forma giyen sporcu, Lazio, Monaco, Inter, Sampdoria, Cagliari, Spartak Moskova ve Espanyol görev yaptı.

Sivasspor, Inter'in eski yıldızı Keita Balde'yi transfer etti - 2. Resim

Kariyerinde 342 maça çıkan Balde, 81 kez gol sevinci yaşadı ve 47 kez de asist yaptı. Balde, 40 kez de Senegal formasını giydi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un yeni transferi Keita Balde, sağlık kontrolünden geçti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan golcü oyuncu Keita Balde'nin sağlık kontrolleri Sivas Medicana Hastanesinde gerçekleştirildi.

İlk olarak kan tetkikleri yapılan oyuncu, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sporcunun sağlık kontrolleri, radyoloji ve kardiyak testi ile tamamlandı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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