Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Spor camiasını sarsan vahşet! Paris Olimpiyatları'nda yarışan Rebecca Cheptegei benzin dökülerek yakıldı

Spor camiasını sarsan vahşet! Paris Olimpiyatları'nda yarışan Rebecca Cheptegei benzin dökülerek yakıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Spor camiasını sarsan vahşet! Paris Olimpiyatları&#039;nda yarışan Rebecca Cheptegei benzin dökülerek yakıldı
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Son olarak Paris Olimpiyatları'nda yarışan Ugandalı maraton koşucusu Rebecca Cheptegei, arazi anlaşmazlığı yaşadığı erkek arkadaşı tarafından yakılarak öldürüldü. Saldırganın, olayı gerçekleştirmeden önce kümeste saklandığı ortaya çıktı. 

Dünya spor camiasını sarsan olay Kenya'da meydana geldi. Bu yaz Paris Olimpiyatları’ndaki kadınlar maratonunda 44’üncü olan Ugandalı uzun mesafe koşucusu 33 yaşındaki Rebecca Cheptegei,  erkek arkadaşı Dickson Ndiema Marangach tarafından üstüne benzin dökülerek öldürüldü.

İkilinin, sporcunun Kenya’da alıp ev yaptırdığı arazi için sık sık tartıştığı, vahşetin Cheptegein’in evinin önünde gerçekleştiği, sporcunun iki kızının da saldırıya tanık olduğu bildirildi.

SALDIRGAN KÜMESTE SAKLANMIŞ

Sporcuyu yakan saldırganın da yara aldığı ancak iyileşmekte olduğu belirtilirken Uganda Atletizm Federasyonu’nun yaptığı açıklamada, “Aile içi şiddetin kurbanı olan Cheptegei’nin ölümü büyük üzüntüye neden oldu. Saldırıyı kınıyor, adalet çağrısında bulunuyoruz” denildi.

Uganda ve Kenya olimpiyat komiteleri de saldırıyı kınarken, saldırganın olay günü (pazar) beş litre benzin alıp tavuk kümesine saklandığı, kızlarıyla kiliseden dönen sporcuyla yaptığı tartışmadan sonra da üstüne yakıtı döküp ateşe verdiği belirtildi.

REBECCA CHEPTEGEİ'NİN KARİYERİ

Maraton koşucusu Rebecca Cheptegei, 2024 Paris Yaz Olimpiyatları’nda 44’üncü oldu ve geçen yıl Budapeşte’deki dünya şampiyonasında 14’üncülüğü elde etti. 2022’de Tayland’daki Dünya Dağ ve Trail Koşusu Şampiyonası’nda dağ yarışını kazanan Cheptegei, kategorisindeki başarısıyla hep alkışlandı.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
Erzurum'da duyarlı otobüs şoförü rahatsızlanan kadını hastaneye yetiştirdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eksi bakiye! Satış rekorları kıran Fenerbahçe'nin bedava verdikleri de var  - SporFenerbahçe'nin bedava verdikleri de varSan Marino ilk defa resmi maç kazandı! Dünya futbolunda bir ilk yaşandı - SporSan Marino ilk defa resmi maç kazandı! Dünya futbolu şoktaCristiano Ronaldo'dan anlamlı gol! Portekizli yıldız yere yığılıp, hüngür hüngür ağladı - SporRonaldo'dan anlamlı gol! Sahada hüngür hüngür ağladıKerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün takımı Benfica, yeni teknik direktörü açıkladı - SporKerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün yeni hocası açıklandıTrabzonspor, Simon Banza ve Serdar Saatçi'yi transfer etti! - SporTrabzonspor, 2 transfer birden duyurduPFDK'den Galatasaray, Trabzonspor ve Bülent Uygun'a ceza - SporPFDK'den Galatasaray, Trabzonspor ve Bülent Uygun'a ceza
Sonraki Haber Yükleniyor...