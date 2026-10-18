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Spor

Stanimir Stoilov: "Doğru bir yolda ilerliyoruz"

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Stanimir Stoilov:
Başlık ResmiStanimir Stoilov: "Doğru bir yolda ilerliyoruz"

Süper Lig'in sekizinci haftasında deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 yenen Göztepe'de Teknik Direktör Stanimir Stoilov, takım olarak gerçek performanslarına ulaşmaya başladıklarını söyledi.

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Kocaeli Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoilov, sahada çok iyi organize olarak değerli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

"BURADA GALİP GELMENİN BAŞKA BİR YOLU YOKTU"

Oyuncularının 90 dakika boyunca takım halinde yüksek hırs ve enerjiyle oynadığını aktaran Stoilov, "Çünkü burada galip gelmenin başka bir yolu yoktu. Kocaeli iyi bir takım ve bugün de iyi bir performans sergiledi. Takım olarak şu anda yavaş yavaş gerçek performansımıza, o yüksek performansa ulaşmaya başladık. Bizim adımıza bu en önemli nokta." dedi.

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"OYUNCULARIN HIRSIYLA 'MAÇI KAZANDIK' DİYEBİLİRİZ"

Stoilov, takım halinde bu performanslarına ulaşmalarının önemine değinerek "Şu anda doğru bir yolda ilerlediğimizi söyleyebilirim. Aynı zamanda bugün zemin iki takımın da iyi bir oyun sergilemesini engelledi. Oyuncuların hırsıyla 'maçı kazandık' diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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