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Süper Lig devinden forvete dev hamle! Geçen sezon 38 gol 18 asist yapan yıldız geliyor

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Süper Lig devinden forvete dev hamle! Geçen sezon 38 gol 18 asist yapan yıldız geliyor

Spor Haberleri

Forvet arayışlarını sürdüren Trabzonspor, PSV Eindhoven forması giyen Luuk de Jong ile görüşmelere başladı. Hollandalı forvetin kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Trabzonspor, Stefan Savic transferiyle taraftarını sevindirdi. Forvet hattını güçlendirmek isteyen Karadeniz ekibi, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Paul Onuachu için girişimlerini sürdürse de Southampton ile bonservis pazarlığında istediği sonuca ulaşamadı. Rotasını Beşiktaş'ın eski forveti Wout Weghorst'a çeviren bordo-mavili ekip, transferde ilerleme kaydetse bile henüz sonuç alamadı.

Süper Lig devinden forvete dev hamle! Geçen sezon 38 gol 18 asist yapan yıldız geliyor - 1. Resim

TRABZONSPOR İÇİN YENİ İDDİA

 Hollanda basınında çıkan haberlere göre; Trabzonspor, PSV Eindhoven’da forma giyen Luuk de Jong ile görüşmelere başladı.

33 yaşındaki Hollandalı santrforun PSV ile 2025’e kadar sözleşmesi bulunuyor. 1.88 m boyundaki Jong, geçtiğimiz sezon 48 maçta 38 gol ve 18 asistle etkileyici bir performans ortaya koymuştu. 

Düzenleyen:  - Spor
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