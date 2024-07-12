Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Süper Lig ekibi transferi duyurdu! Moussa Djenepo resmi imzayı attı

Süper Lig ekibi transferi duyurdu! Moussa Djenepo resmi imzayı attı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Süper Lig ekibi transferi duyurdu! Moussa Djenepo resmi imzayı attı
Antalyaspor, Haber

Spor Haberleri

Alex de Souza'nın çalıştırdığı Süper Lig ekibi Antalyaspor, sol kanat oyuncusu Moussa Djenepo'yu renklerine bağladığını duyurdu.

Antalyaspor, Belçika’nın Standard Liege kulübünden Malili sol kanat oyuncusu Moussa Djenepo'yu kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Djenepo için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, "Sol kanat oyuncusu olarak Türkiye’den ve Avrupa’dan birçok kulübün talip olduğu Moussa Djenepo ile anlaşmış bulunmaktayız. Yeni sezonda özellikle hücum gücümüzü arttıracağına inanıyoruz. Kendisi ile satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere kiralık olarak anlaştık." ifadelerini kullandı.

Süper Lig ekibi transferi duyurdu! Moussa Djenepo resmi imzayı attı - 1. Resim

Antalyaspor Başkan Vekili Deniz Ali Yeşil ise transferlerin devam edeceğini söyledi.

Antalyaspor'da "12" numaralı formayı giyecek olan Moussa Djenepo da Antalyaspor ailesinin bir parçası olmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

Düzenleyen:  - Spor
Kılıçdaroğlu, SHP iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu! "Bunların hepsi asparagas..."
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Serdar Dursun, Ali Koç'un tehdidini canlı yayında açıkladı! - SporSerdar Dursun, Ali Koç'un tehdidini canlı yayında açıkladı!Savunmanın yeni patronu Gabriel Paulista, Beşiktaş'ın eski yıldızını örnek gösterdi - SporGabriel Paulista, Beşiktaş'ın eski yıldızını örnek gösterdiBeşiktaş bombayı patlattı! Ciro Immobile'nin ardından Arkadiusz Milik için girişimler başladı... - SporBeşiktaş'ta Ciro Immobile'nin ardından bir yıldız daha!TFF'den seçim açıklaması! 3 aday yeterlilik şartlarını karşıladı - SporTFF'den seçim açıklaması! 3 aday yeterlilik şartlarını karşıladıAncelotti'den EURO 2024 sonrası Arda Güler'e kritik görev - SporAncelotti'den Arda Güler'e kritik görevCenk Tosun Fenerbahçe'de! Sözleşme detayları belli oldu - SporSözleşme detayları belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...