Süper Lig'in eski yıldızının eşi tutuklandı! Hakkındaki suçlama futbol dünyasını sarstı

Süper Lig'in eski yıldızının eşi tutuklandı! Hakkındaki suçlama futbol dünyasını sarstı

Bir dönem Trabzonspor'da forma giyen Kolombiyalı futbolcu Fabian Castillo'nun eşi Ojeda Avila'nın silahlı suç örgütü üyesi olduğu ortaya çıktı. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan isim, 'kuyumcu soygunu' suçlamasıyla tutuklandı.

2016-2018 yılları arasında Trabzonspor'da forma giyen Kolombiyalı futbolcu Fabian Castillo'nun eşi Ojeda Avila'nın 'suç örgütü üyesi' olduğu ortaya çıktı.

Silahlı soygunlara karıştığı ve 'Los Mazos' adlı suç örgütünün üyesi olduğu bildirilen Avila'nın, Kolombiya'da yakalanarak Kosta Rika'ya iade edildiği bildirildi.

ÖRGÜT ÜYELERİ BİR BİR YAKALANIYOR

Kosta Rika basın kuruluşu CR Hoy'un haberine göre; 28 yaşındaki Avila, Escazu kentindeki kuyumcu dükkanlarına yönelik silahlı soygunlara karıştığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranıyordu.

Meksika uyruklu Avila'nın 28 Ağustos Perşembe günü Kolombiya'da yakalanarak Kosta Rika'ya iade edildiği bildirildi. Haberde, genç kadının 'Los Mazos' adlı suç örgütünün üyesi olduğu vurgulandı. Ayrıca, Los Mazos'un çok sayıda üyesinin son zamanlarda Meksika, Uruguay ve Kosta Rika'da düzenlenen uluslararası bir operasyonda yakalandığı açıklandı.

Süper Lig'in eski yıldızının eşi tutuklandı! Hakkındaki suçlama futbol dünyasını sarstı - 1. Resim

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ELE VERDİ

Öte yandan Kosta Rika basınında çıkan başka haberlerde, eski Trabzonsporlu futbolcu Castillo’nun Kolombiya’da bulunduğu dönemde sosyal medyada yaptığı bazı paylaşımların, eşinin yakalanmasında belirleyici olduğu ifade edildi.

Güvenlik kaynakları, Castillo’nun konum etiketleri ve görsellerinin Avila’nın yerinin tespit edilmesinde kilit rol oynadığını aktardı.

TRABZONSPOR'DA 48 MAÇA ÇIKTI

Kolombiyalı futbolcu Fabian Castillo, 2016-2018 yılları arasında Trabzonspor'da forma giymişti. 33 yaşındaki Castillo, Trabzonspor formasıyla çıktığı 48 maçta 3 gol atarken, 5 de asist yapmıştı.

