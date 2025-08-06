Skandal paylaşımları ortaya çıktı! Taraftarlar ayaklandı: İsrailli futbolcunun transferini engellediler

İsrailli futbolcu Shon Weissman'ın Fortuna Düsseldorf'a transferi son anda gerçekleşmedi. Bundesliga 2 kulübü, işgalci İsrail'in soykırım uyguladığı Gazze karşıtı paylaşımları nedeniyle Weissman'ın transferinden vazgeçildiğini açıkladı.

"ÇOK YAKINDAN İNCELEDİK, VAZGEÇTİK"

Fortuna Düsseldorf'un resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, İspanyol ekibi Granada'da forma giyen Shon Weissman'ın transferinden vazgeçildiği belirtildi. Açıklamada, "Shon Weissman’ı çok yakından inceledik ama sonunda onu kadromuza katmamaya karar verdik" denildi.

İMZA KAMPANYASI VE KULÜBE ÇAĞRI

Ücret ve şartlarda anlaşma sağlanan sporcunun sağlık kontrolünden geçmek için Almanya'da olduğu belirtilirken, transfer hamlesi Fortuna Düsseldorf taraftarlarının öfkesine neden olmuştu. Shon Weissman’ın Gazze’nin yok edilmesi yönündeki skandal açıklamalarının ortaya çıkması sonrası Fortuna Düsseldorf taraftarlar, transferin gerçekleşmemesi için imza kampanyası başlatmıştı. Sosyal medyada ve diğer platformlarda örgütlenen Alman taraftarlar, transferin iptal edilmesi için çağrı yapmıştı.