İsrail geri adım attı mı? Gazze'ye kontrollü yardım kararı!

İsrail ordusunun yoğun saldırıları ve kuşatması altındaki Gazze Şeridi’nde insani kriz derinleşirken, Tel Aviv yönetimi bölgeye “kademeli ve kontrollü” mal girişine izin verileceğini açıkladı.

İsrail’de Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) açıklamasında, yerel tüccarlar aracılığıyla yardım geçişinin artırılmasının hedeflendiği belirtilerek "Birleşmiş Milletler ve uluslararası organizasyonların yardım toplama faaliyetlerine olan bağımlılığı azaltmak istiyoruz" ifadesi kullanıldı.

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"GAZZE'DE AÇLIK SAVAŞ ARACI HALİNE GELDİ"

İsrail’in, Gazze’ye yönelik 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırılarda ölü sayısı 60 bini aşarken, bölgede gıda ve sağlık malzemelerine erişim neredeyse tamamen durdu. Yardım tırlarının girişine büyük oranda izin verilmezken, Hamas yetkilileri, 22 bin yardım tırının engellendiğini açıkladı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Hamdan, yaptığı açıklamada, "İsrail, ABD desteği ve uluslararası sessizliğin gölgesinde Gazze’ye karşı soykırım ve açlık savaşını sürdürüyor" dedi. Hamdan, bölgede temel sağlık malzemelerine ve gıdaya acil ihtiyaç olduğunu vurguladı.

HAMAS: KIZIL HAÇ İLE İŞBİRLİĞİ YAPABİLİRİZ

Hamas, Pazar günü yaptığı açıklamada, İsrail’in insani yardım konusunda gerekli koşulları sağlaması halinde Gazze’de tutulan esirlere yardım ulaştırmak için Kızıl Haç ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını aktardı.

İsrailli yetkililer, Hamas’ın elinde 50 İsrailli esir bulunduğunu, bunlardan sadece 20’sinin hayatta olduğunu iddia etti.