Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İsrail geri adım attı mı? Gazze'ye kontrollü yardım kararı!

İsrail geri adım attı mı? Gazze'ye kontrollü yardım kararı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İsrail geri adım attı mı? Gazze&#039;ye kontrollü yardım kararı!
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana, bir yıl boyunca Gazze Şeridi'nde Filistinli ailelere ve yerinden edilmiş insanlara karşı çok sayıda hafızalara kazınan soykırım gerçekleştirdi. Uluslararası kamuoyunun giderek artan baskısı ve derinleşen insani kriz sonrası Tel Aviv yönetimi, ağır kuşatma altındaki Gazze’ye “kademeli ve kontrollü” yardım izni verileceğini duyurdu.

İsrail ordusunun yoğun saldırıları ve kuşatması altındaki Gazze Şeridi’nde insani kriz derinleşirken, Tel Aviv yönetimi bölgeye “kademeli ve kontrollü” mal girişine izin verileceğini açıkladı. 

İsrail’de Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT)  açıklamasında, yerel tüccarlar aracılığıyla yardım geçişinin artırılmasının hedeflendiği belirtilerek "Birleşmiş Milletler ve uluslararası organizasyonların yardım toplama faaliyetlerine olan bağımlılığı azaltmak istiyoruz" ifadesi kullanıldı.

"GAZZE'DE AÇLIK SAVAŞ ARACI HALİNE GELDİ"

İsrail’in, Gazze’ye yönelik 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırılarda ölü sayısı 60 bini aşarken, bölgede gıda ve sağlık malzemelerine erişim neredeyse tamamen durdu. Yardım tırlarının girişine büyük oranda izin verilmezken, Hamas yetkilileri, 22 bin yardım tırının engellendiğini açıkladı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Hamdan, yaptığı açıklamada, "İsrail, ABD desteği ve uluslararası sessizliğin gölgesinde Gazze’ye karşı soykırım ve açlık savaşını sürdürüyor" dedi. Hamdan, bölgede temel sağlık malzemelerine ve gıdaya acil ihtiyaç olduğunu vurguladı.

HAMAS: KIZIL HAÇ İLE İŞBİRLİĞİ YAPABİLİRİZ

Hamas, Pazar günü yaptığı açıklamada, İsrail’in insani yardım konusunda gerekli koşulları sağlaması halinde Gazze’de tutulan esirlere yardım ulaştırmak için Kızıl Haç ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını aktardı.

İsrailli yetkililer, Hamas’ın elinde 50 İsrailli esir bulunduğunu, bunlardan sadece 20’sinin hayatta olduğunu iddia etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hijyen için satılıyordu, kanserojen olduğu ortaya çıktı! Bakanlık satışını yasakladıFenerbahçe'de ayrılık yakın! Livakovic'in yeni adresini duyurdular
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Havalimanında facia! Asker, personele saldırdı: Sebebi ise pes dedirtti - DünyaHavalimanında facia! Asker, personele saldırdı: Sebebi ise...Dünya’ya yaklaşıyor! Bilim insanları peşine düştü: Zamanla yarış başladı - DünyaDünya’ya yaklaşıyor! Bilim insanları peşine düştüJaponya aşırı sıcaklarla boğuşuyor! Acı bilanço açıklandı - DünyaÜlke felaketi yaşıyor! Acı bilanço açıklandıPortekiz'de yangın alarmı! Biri bitmeden diğeri başlıyor - DünyaPortekiz'de yangın alarmı! Biri bitmeden diğeri başlıyorTrump yönetimi, Obama dönemi yetkilileri hakkında “Russiagate” soruşturması başlattı - Dünya"Obama ve ekibi vatana ihanetle yargılanacak"Neyanyahu'nun oğlundan skandal sözler! Katar Emiri Al Thani'ye 'Hitler' benzetmesi - DünyaNeyanyahu'nun oğlundan skandal sözler!
Sonraki Haber Yükleniyor...