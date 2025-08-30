Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trabzonspor'da flaş ayrılık! Muhammed Cham'ın yeni adresi belli oldu

Trabzonspor'da flaş ayrılık! Muhammed Cham’ın yeni adresi belli oldu

Trabzonspor, Avusturyalı futbolcu Muhammed Cham'ın yeni kulübünü açıkladı. Cham, Slavia Prag'a satın alma opsiyonlu kiralandı.

Karadeniz ekibi Trabzonspor'da Muhammed Cham Saracevic, Slavia Prag'a satın alma opsiyonlu kiralandı. Anlaşmaya göre Slavia Prag bordo-mavili kulübe kiralama bedeli olarak 600 bin avro ödeyecek.

Trabzonspor'da flaş ayrılık! Muhammed Cham’ın yeni adresi belli oldu - 1. Resim

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Profesyonel futbolcumuz Muhammed Cham Saracevic'in, Slavia Prag Kulübüne, satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Slavia Prag, kulübümüze 5 milyon 500 bin avro tutarında kesin transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca Slavia Prag, kulübümüze satın alma opsiyonunun kullanılması sonrası, futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 12,5'ini ödeyecektir."

