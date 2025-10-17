Evlilik hayali kabusa döndü! 2 milyon lirasını kaptırınca savcılığa koştu

İstanbul’da yaşayan Fatma Ö., nişanlısı Emircan B.'nin evlilik vaadiyle kendisinden yaklaşık 2 milyon TL aldığı iddiasıyla savcılığa başvurdu.

İddiaya göre Emircan B., iki yıl boyunca farklı zamanlarda çeşitli bahanelerle Fatma Ö.'den para talep etti. Bu süreçte taraflar arasında senetlerin de düzenlendiği öne sürüldü.

"EVLİLİĞİ İPTAL EDERİM" TEHDİDİ

Sabah'ın haberine göre; Fatma Ö., babasından kalan mirasın bir kısmını oluşturduğu belirtilen evin satışından eline geçen 530 bin TL'yi de nişanlısının istediğini söyledi. Genç kadın, bu parayı vermeyi reddedince Emircan B.'nin "Evliliği iptal ederim" tehdidinde bulunduğunu belirtti.

DOSYA UZLAŞTIRMA BÜROSU'NDA

Yaşananların ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan Fatma Ö., nişanlısı tarafından dolandırıldığını ileri sürdü. Soruşturmayı yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosu, dosyayı suçun uzlaştırma kapsamında olması nedeniyle Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi.

Taraflar uzlaşma sağlayamazsa, Emircan B. hakkında 'dolandırıcılık' suçundan dava açılması bekleniyor.