Süpersin İlayda! Havalı tabancada finalde

Atıcılıkta kadınlar 10 metre havalı tabanca elemelerinde 7. olan Şevval İlayda Tarhan bugün madalya mücadelesi verecek

Jimnastikte iki final! Âdem halkada, Ferhat ise paralel barda...

Jimnastikte iki final! Âdem halkada, Ferhat ise paralel barda...

Millî atıcı Şevval İlayda Tarhan, kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde 577 puanla 7. sırada yer alarak bugün 13.00’te başlayacak finalde yarışmaya hak kazandı. Diğer yandan bu dalda erkeklerde İsmail Keleş 10, Yusuf Dikeç ise 13. olarak elendi.

HATİCE VE KAAN TURLADI

Boksta ilk günde iki sporcumuz son 16 turuna kaldı. Hatice Akbaş, kadınlar 54 kiloda Büyük Britanyalı Charley Davison’u 3-2, erkekler 80 kiloda da Kaan Aykutsun, İtalyan Salvatore Cavallaro’yu 4-1 yenerek adlarını son 16 turuna yazdırdı.

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JUDODA MADALYA KAÇTI

Paris’te erkekler 60 kiloda Salih Yıldız, bronz madalya müsabakasında Japon Ryuju Nagayama’ya kaybetti ve olimpiyatlarda 5. oldu. Yarı finalde Fransız rakibine yenilen Salih’in bronz maçındaki rakibi Nagayama, altın madalyanın favorisiydi.