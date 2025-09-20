Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Suudi Arabistan Ligi'nde Türk derbisi! Tam "maç bitti" derken, milli yıldız sahneye çıktı

Suudi Arabistan Ligi'nde Türk derbisi! Tam "maç bitti" derken, milli yıldız sahneye çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Suudi Arabistan Ligi&#039;nde Türk derbisi! Tam &quot;maç bitti&quot; derken, milli yıldız sahneye çıktı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan Pro Lig'in 3'üncü haftası, milli futbolcularımızı karşı karşıya getiren 6 gollü maça sahne oldu. Merih Demiral'lı Al Ahli, Yusuf Akçiçek'i kadrosunda barındıran Al Hilal'i konuk etti. Ev sahibine puanı getiren golü, maçın son anlarında Merih kaydetti.

Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli, Suudi Arabistan Pro Lig'de 3'üncü hafta mücadelesinde, bir diğer milli futbolcumuz Yusuf Akçiçek'li Al Hilal'i konuk etti.

MERİH'TEN ŞIK KAFA GOLÜ

Mücadeleye hızlı başlayan Al Hilal, 41 dakikaya 3 gol sığdırdı ve ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. Maçı bırakmayan Al Ahli, 78 ve 87'inci dakikalarda Ivan Toney'in golleriyle farkı bire indirdi. Maçın 3-2 biteceği düşünülürken sahneye Merih Demiral çıktı.

Suudi Arabistan Ligi'nde Türk derbisi! Tam

Milli futbolcu, köşe vuruşunda kalabalık savunmaya rağmen şık bir kafa vuruşuyla 90+1'de ağları havalandırdı ve maçın skorunu belirledi.

AL AHLİ'DE 3 'ÜNCÜ GOL

Bu sonuçla her iki takım da 5 puana yükseldi. Karşılaşmada 90 dakika sahada kalan Merih Demiral, Al Ahli kariyerinde 3'üncü golünü kaydetti. Sezon başında Fenerbahçe'den transfer edilen Yusuf Akçiçek ise 87'inci dakikada oyuna dahil oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Filenin Efeleri çeyrek finale yükseldi mi? Türkiye-Hollanda voleybol maç sonucu takip ediliyorİsrailli orkestra şefi Ilan Volkov sahnede ‘katliamı durdurun’ dedi, sokakta kelepçelendi!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe'nin eski kaptanı, yeni takımında coştu: Son maça da damga vurdu - SporF.Bahçe'nin eski kaptanı parlıyor: Son maça da damga vurdu!Demir Ege Tıknaz'dan hakem tepkisi: Ceza almak istemiyorum! - SporBeşiktaşlı oyuncudan hakem tepkisi: Ceza almak istemiyorum!Sergen Hoca bu ne korku? | Spor yazarları Beşiktaş'ı değerlendirdi - SporSergen Hoca bu ne korku?Almanya'da gündem Can Uzun! "Leroy Sane'den çok daha faydalı olacağı kesin" - SporAlmanya'da gündem Can Uzun! "Sane'den çok daha faydalı olur"Okan Buruk'un ağabeyi Fuat Buruk'tan 5-1 açıklaması: Bin maçta bir defa olur! - SporBuruk'un ağabeyinden 5-1'lik hezimet açıklamasıNihat Kahveci "Artık yeter" dedi, isyan etti: Beşiktaş'a yasaklansın! - Spor"Beşiktaş'a yasaklansın!"
Sonraki Haber Yükleniyor...