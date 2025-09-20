Suudi Arabistan Ligi'nde Türk derbisi! Tam "maç bitti" derken, milli yıldız sahneye çıktı

Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli, Suudi Arabistan Pro Lig'de 3'üncü hafta mücadelesinde, bir diğer milli futbolcumuz Yusuf Akçiçek'li Al Hilal'i konuk etti.

MERİH'TEN ŞIK KAFA GOLÜ

Mücadeleye hızlı başlayan Al Hilal, 41 dakikaya 3 gol sığdırdı ve ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. Maçı bırakmayan Al Ahli, 78 ve 87'inci dakikalarda Ivan Toney'in golleriyle farkı bire indirdi. Maçın 3-2 biteceği düşünülürken sahneye Merih Demiral çıktı.

Milli futbolcu, köşe vuruşunda kalabalık savunmaya rağmen şık bir kafa vuruşuyla 90+1'de ağları havalandırdı ve maçın skorunu belirledi.

AL AHLİ'DE 3 'ÜNCÜ GOL

Bu sonuçla her iki takım da 5 puana yükseldi. Karşılaşmada 90 dakika sahada kalan Merih Demiral, Al Ahli kariyerinde 3'üncü golünü kaydetti. Sezon başında Fenerbahçe'den transfer edilen Yusuf Akçiçek ise 87'inci dakikada oyuna dahil oldu.