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Suudi Arabistan'dan Fenerbahçe'ye veto! Saint-Maximin transferine Ali Koç engeli

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Suudi Arabistan&#039;dan Fenerbahçe&#039;ye veto! Saint-Maximin transferine Ali Koç engeli
Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin, Suudi Arabistan, Haber

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin her konuda anlaşmaya vardığı Allan Saint-Maximin kiralık transferine Suudi Arabistan Federasyon Finansal Sürdürülebilirlik komitesi izin vermedi.

Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, Al-Ahli forması giyen Allan Saint-Maximin ile kiralık olarak anlaşmaya varmıştı.

Bayt Alahli'nin haberine göre; Suudi Arabistan Federasyon Finansal Sürdürülebilirlik Komitesi, Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye transferini veto etti.

Fransız kanat oyuncusunun kiralık olarak ayrılmasına izin verilmezken, sadece bonservisli satışına onay verileceği belirtildi.

Bir diğer iddiaya göre ise Fenerbahçe ve Galatasaray arasında geçen sezon Suudi Arabistan'da oynanamayan Süper Kupa maçında yaşanan olayların Suudi Arabistanlı yetkililerini kızdırdığı ve Ali Koç'un transfer çalışmalarında zorluk çıkardıkları öne sürüldü.

 

 

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